"لوكيميا".. رئيس ميلان التاريخي في العناية المركزة

الخميس، 06 أبريل 2023 - 11:34

كتب : FilGoal

سيلفيو بيرلسكوني

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن تطورات حالة سيلفيو بيرلسكوني رئيس ميلان السابق ومونزا الحالي.

وتم نقل بيرلسكوني صباح الأربعاء 5 أبريل إلى العناية المركزة في مستشفى سان رافاييلي إثر تدهور حالته الصحية.

وكان بيرلسكوني -86 عاما- قد نُقل إلى المستشفى مؤخرا وخرج منها في 30 مارس، قبل 5 أيام من عودته إليها مرة أخرى.

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وبحسب صحيفة "لا ريبوبليكا" الإيطالية، فإن بيرلسكوني يعاني من مشاكل في التنفس والتهاب رئوي، ناتج عن إصابة بمرض "لوكيميا"، أي سرطان الدم.

وقال أنطونيو تاياني وزير الخارجية الإيطالي: "الرئيس بيرلسكوني في حالة مستقرة. لقد قضى ليلة هادئة".

بيرلسكوني هو رئيس وزراء إيطاليا الأسبق في 3 ولايات متفرقة بين 1994 و2011، ورئيس حزب "فورزا إيطاليا".

وهو أيضا مالك نادي ميلان منذ عام 1986 وحتى 2017.

وحقق ميلان في عهده دوري أبطال أوروبا والسوبر الأوروبي 5 مرات، والدوري الإيطالي 8 مرات، والسوبر الإيطالي 6 مرات، وكأس الإنتركونتيننتال مرتين، وكأس العالم للأندية مرة واحدة، وكأس إيطاليا مرة واحدة.

واشترى بيرلسكوني نادي مونزا في 2018، ليقوده إلى الدرجة الأولى.

ويحتل مونزا المركز الثالث عشر برصيد 34 نقطة، بفارق 15 نقطة عن منطقة الهبوط.

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