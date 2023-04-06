مدرب مصري جديد يبدأ العمل في الاتحاد السوري

كشف تامر حسن مدرب منتخب مصر للشباب السابق عن خوضه تجربه جديدة مع المنتخب السوري للشباب.

وقال حسن لـ FilGoal.com : "تم تعييني مدربا مساعدا للمنتخب الأوليمبي السوري ومديرا فنيا لمنتخب الشباب".

وأضاف "سأعمل مدربا مساعدا للمنتخب الأوليمبي مع المدرب الهولندي مارك فوتا بالإضافة لتولي مهمة تدريب منتخب الشباب السوري".

وواصل "سأخوض تجربة جديدة في مسيرتي التدريبية أسعى من خلالها لتحقيق النجاح".

وسبق وأن عمل تامر حسن ضمن الجهاز الفني لمنتخب الشباب بقيادة مصطفى يونس وكذلك ضياء السيد في كأس العالم 2011 بكولومبيا.

كما عمل تامر حسن كمدرب مساعد رفقة حمادة صدقي في منتخب المحليين وعمل أيضا في أندية الشمس وأهلي جدة وضمك السعودي.

مدرب مصري جديد في سوريا

وبات تامر حسن المدرب المصري الثالث الذي يتعاقد معه الاتحاد السوري لكرة القدم.

ويتواجد الثنائي محمود فايز وعصام الحضري ضمن الجهاز المعاون للأرجنتيني هيكتور كوبر في تدريب منتخب سوريا الأول.

ونجح منتخب سوريا في اجتياز الاختبار الأول لـ هيكتور كوبر المدير الفني لـ مصر السابق رفقة معاونيه محمود فايز وعصام الحضري بنجاح.

انتصر منتخب سوريا على تايلاند وديا بنتيجة 3-1 في مباراة ودية أقيمت في الإمارات.