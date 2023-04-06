مواعيد مباريات الخميس 6 أبريل 2023 والقنوات الناقلة - دوري مصري ونهائي كأس قطر

بعد شحنة هائلة من مباريات منتصف الأسبوع، يحل علينا الخميس بعدد قليل من المسابقات ولكنها لا تخل من الأهمية.

يقدّم FilGoal.com مواعيد مباريات الخميس 6 أبريل 2023 والقنوات الناقلة.

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الدوري المصري

في لقاء وحيد بالمسابقة المحلية، يستقبل الاتحاد السكندري نظيره فيوتشر في التاسعة والربع مساءً عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق حاتم بطيشة.

دوري اليد

وفي المرحلة الختامية لدوري المحترفين، يلعب الزمالك أمام سبورتنج في الحادية عشر مساءً.

وفي التاسعة مساءً، يلتقي الأهلي بالبنك الأهلي، وفي نفس التوقيت يصطدم سموحة بـ طلائع الجيش.

كأس فرنسا

ولتحديد منافس نانت في النهائي، يلتقي تولوز بـ أنسي المغمور في التاسعة إلا ربع مساءً، مباراة تنقلها beIN Sports 2.

كأس أمير قطر

وفي النهائي يلتقي السد بـ الدحيل في التاسعة مساءً عبر beIN Sports.

كأس تركيا

وفي ربع نهائي كأس تركيا، يستقبل فنربخشة نظيره قيصري سبور في السابعة والنصف مساءً.

كأس ليبرتادوريس

وفي دور المجموعات، يلتقي أتليتكو مينيرو البرازيلي بـ ليبرتاد الباراجوائي في الثانية عشر منتصف الليل عبر beIN Sports 2 بتعليق محمد بركات.

وفي نفس التوقيت يلعب ليفربول الأوروجوائي أمام كورينثيانز البرازيلي عبر beIN Sports 1 بتعليق أحمد فؤاد.

ويلتقي ميلجار من بيرو بـ أولمبيا من باراجواي في الثانية صباحًا عبر beIN Sports English 1.

وأخيرا يلعب مونافاز من فنزويلا أمام بوكا جونيورز عملاق الأرجنتين عبر beIN Sports 1 بتعليق حسن العيدروس.