جمال عبد الحميد: نحن النادي الوحيد الذي دعم الإسماعيلي.. ورسائل من الجهاز الفني الجديد للزمالك

قال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك إن ناديه هو الوحيد الذي دعم الإسماعيلي في أزمته خلال الموسم الجاري من الدوري المصري حينما كان يتواجد في مراكز الهبوط.

وتحدث جمال عبد الحميد عبير قناة الزمالك التليفزيونية قائلا: "سأتحدث عن 3 أمور، نحن النادي الوحيد ورئيسه ومجلس إدارته حينما رأينا الإسماعيلي ينهار قمنا بدعمه".

وواصل "نحن النادي الوحيد الذي يلعب في كل المحافظات، نادي الزمالك كبير جدا وأنت تريدون صنع المشاكل من لا شيء".

وأكمل "ميدو قال إن الزمالكاوية تحدثوا معه وسألوه عن سبب عودته للعمل في النادي، أقول لهم إما إنكم تدعون الانتماء للزمالك أو أنكم تستفيدون من الأمر".

وواصل "فزنا فزنا بلقبين دوري وكأس وكنا نمد أيدينا للجميع ونحن في القمة".

وأتم جمال عبد الحميد تصريحاته "نشكر اللجنة الفنية والإدارة وافقت على القرارات بالإجماع".

وتحدث حمادة عبد اللطيف عضو اللجنة الفنية بالزمالك قائلا: "أقسم بالله اختياراتنا كلها نابعة من تفكيرنا في اللجنة الفنية، مررنا بسنة كبيسة وفزنا ببطولات من قبل لكن الآن نركز في المستقبل ليكون كل شيء أفضل".

وتحدث عبد الواحد السيد مدير الكرة قائلا: "أشكر مرتضى منصور على التغييرات في قطاع الناشئين وعلى التكليف بتواجدي في اللجنة الفنية، وكل شيء أصبح واضحا لي وأتمنى تشريفك في المكان الذي اخترتني فيه".

وواصل "لجماهير الزمالك الواعية في تلك الفترة نحن كأننا مررنا بحادث ونحتاج لدعم جماهير الزمالك، ونتمنى أن يختلف كل شيء في الفترة المقبلة".

أما مدرب حراس المرمى محمد عبد المنصف فقال: "شرف لي تكليفي بتواجدي في الزمالك وهو بيتي".

وواصل "تلك التجربة لو نادي مثل الزمالك لم يتخذ تلك الخطوة لن يتجرأ ناد آخر ويتخذها ولأن هذه سنة الحياة وأهم شيء حب النادي والانتماء له".

وأتم " حققنا ببطولات سويا مع عبد الواحد السيد ورأينا سعادة الجماهير ونوعد الجماهير بأفعال ونحتاج فقط لدعمهم، خسرنا بطولة أو اثنتين لا يهم الآن نركز على البطولات المقبلة".

وعلم FilGoal.com أن مجلس إدارة الزمالك استقر على تعيين مدحت عبد الهادي في منصب المدرب العام للفريق.

بالإضافة إلى كل من عبد الواحد السيد مديرا للكرة، وأحمد مجدي مدرب مساعد، ومحمد عبد المنصف مدربا لحراس المرمى.

وتعثرت مفاوضات الزمالك مع المدرب الألماني هايكو هيرليتش الذي كان قريبا من تولي تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن هناك خلاف بين المدرب الألماني وإدارة الزمالك منع الطرفين من إتمام التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب الخلاف هو رغبة هايكو هيرليتش وضع شرط جزائي بقيمة ما يتبقى من التعاقد كاملا في حاله فسخ التعاقد معه، في حين كان يريد الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة شهرين أو ثلاثة على الأكثر.