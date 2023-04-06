مرتضى: رفضت انضمام عبد الرحمن مجدي.. ومن يريد رئاسة الزمالك فليترشح

كشف مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك عن رفضه انضمام عبد الرحمن مجدي لصفوف الفريق وعدم استغلال الظروف الصعبة التي يمر بها فريقه الإسماعيلي.

وتحدث مرتضى خلال اجتماعه بمجلس إدارة الزمالك واللجنة الفنية عبر قناة النادي التليفزيونية قائلا: " عبد الرحمن مجدي أتى إلى مكتبي للانضمام للزمالك وقلت له لن أضمك إلا مع بعد عبور الإسماعيلي لظروفه الصعبة".

وواصل "لا أفهم من قام بالاتصال بميدو وسألوه عن سبب عودته للعمل في النادي، لا يوجد زمالكاوي يفعل ذلك".

وعن رئاسة النادي قال: "من يريد كرسي رئاسة الزمالك فليترشح في الانتخابات، شروط الترشح تنطبق علي وسوف أكتسح الانتخابات".

وأكمل "حسين لبيب وأحمد سليمان كل منهما لجأ للدولة وهما يهدان النادي لأغراضهما الشخصية، اتركوا الزمالك العام الحالي رُفع علينا 98 قضية".

وأردف " أقول للجمهور المحترم اغلقوا الصفحة الماضية ولنبدأ صفحة جديدة، وكل من لا يعرف قيمة الزمالك مهما كانت مكانته ستتم معاقبته حتى لو سنلعب بالناشئين وعبد الواحد السيد له كل الصلاحيات".

وأتم مرتضى تصريحاته "ادعموا الفريق واعتبروها سنة استثنائية، ولا أفهم هجوم البعض يشعرون بالضيق من كل تصرف سواء عاقبنا اللاعبين أو عاملناهم بشكل جيد، هل تريدون أن نضربهم؟ أنتم مأجورين ونعرفكم جيدا".