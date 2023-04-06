علي لطفي: نعد جمهور الأهلي ببطولة الكأس.. والحراس يتنافسون لمصلحة الفريق

شدد علي لطفي حارس مرمى الأهلي على أن فريقه سيحاول الفوز بكأس مصر أمام بيراميدز لأنها بطولة غائبة منذ فترة عن جدران القلعة الحمراء.

علي لطفي النادي : الأهلي الأهلي

وقال علي لطفي عبر قناة أون تايم سبورتس: "نعد جمهور الأهلي بالفوز ببطولة كأس مصر الغائبة عن النادي منذ فترة".

وأضاف "كل حراس المرمى في الأهلي يتعاملون مع مثل الأشقاء وأي حارس يشارك باقي الحراس يقدمون له الدعم وهذا مكسب لنا وللأهلي كفريق وأي حارس يتمنى أن يظهر بشكل جيد من أجل تحقيق أهداف الفريق".

وأردف "أغلقنا صفحة الدوري ونستعد حاليا لمباراة بيراميدز في نهائي كأس مصر".

وأتم تصريحاته "هدفنا حسم بطولة الدوري مبكرا وأن نلعب بشكل جيد في كل المباريات من أجل منح كل اللاعبين فرصة للمشاركة والظهور بشكل جيد مع الأهلي".

وشارك علي لطفي في فوز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية في الجولة 23 من الدوري المصري.

ويلعب الأهلي ضد بيراميدز يوم 10 أبريل الجاري في نهائي كأس مصر للموسم الماضي 2021-2022.