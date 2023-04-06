مؤتمر أنشيلوتي: شكلّنا الخطورة من خلال التحولات.. لعبنا مباراة متكاملة ضد برشلونة

أوضح كارلو أنشيلوتي المدير الفني لـ ريال مدريد أن فريقه حقق فوزا مستحقا على برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وسحق ريال مدريد مستضيفه برشلونة بنتيجة 4-0 في إياب كأس ملك إسبانيا بعدما خسر ذهابا 1-0. (طالع التفاصيل)

وقال أنشيلوتي في المؤتمر الصحفي: "خضنا مباراة كبيرة، وفوز مستحق، لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني خلال مباراة صعبة".

وأضاف "عندما سنحت لنا الفرص، شكلّنا الخطورة من خلال التحولات".

وأكمل "قدمنا كل شيء، دفاعيا وهجوميا، فينيسيوس سجل وبنزيمة عاد، اليوم كان حاسما كما المعتاد".

وواصل "لعبنا مباراة متكاملة، ولذلك فزنا بنتيجة 4-0، تعاملنا بشكل جيد في الوقت الذي عانينا خلاله في الشوط الأول، الهدف غيّر حركة المباراة".

وأردف "بنزيمة لعب بشكل جيد في الشوط الثاني ووصل لحالته الفنية المثالية، مع جودته يصنع الفارق".

وعن لقاء أوساسونا في النهائي: "كانت مزحة والآن حقيقة، ستكون مباراة نهائية بأجواء رائعة".

وانتشر فيديو لأنشيلوتي يخبر فيه جاجوبا أريسيتي مدرب أوساسونا بأنهما سيلتقيا في نهائي كأس ملك إسبانيا وهو ما حدث.

وأتم "كان عصبيا، ولم يكن منطقيا أن يواصل على أرض الملعب بعد تحصله على بطاقة صفراء، إذا تحصل على أخرى كان سيغيب عن النهائي".

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وتأهل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وعاد الملكي لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 9 مواسم منذ الفوز على برشلونة في نهائي 2013-14.

ولأول مرة يفوز ريال مدريد بفارق 4 أهداف أو أكثر على برشلونة منذ يناير 1995.

وهو ثاني أكبر فوز لريال مدريد في كامب نو منذ الفوز 5-1 في يناير 1963، وحينها سجل بوشكاش هاتريك للملكي منذ 60 عاما كان الوحيد لريال مدريد.