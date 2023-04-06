كرة يد - استمرار انتصارات الزمالك والأهلي في ثالث جولات المرحلة الختامية بالدوري

استمرت انتصارات فريقا الزمالك والأهلي في ثالث جولات المرحلة الختامية من دوري المحترفين للرجال.

ويتبقى جولتان قبل ختام منافسات الدوري وتحديد بطل الدوري.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 35-28 بينما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 33-22.

وانحصرت المنافسة بشكل رسمي بين فريقي الأهلي والزمالك على لقب الدوري.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالآتي:

الأهلي يهزم سموحة 33-22

الزمالك يفوز على البنك الأهلي 35-28

سبورتنج يهزم طلائع الجيش 28-23

وجاء الترتيب كالآتي:

1= الزمالك 23.5 نقطة

1= الأهلي 23.5 نقطة

3- البنك الأهلي 15 نقطة

4- سبورتنج 14.5 نقاط

5- طلائع الجيش 11 نقطة

6- سموحة 9.5 نقاط

وحال استمر تعادل النقاط بين فريقي الأهلي والزمالك تقام مباراة فاصلة لتحديد البطل يوم الإثنين 10 أبريل الجاري.