كرة يد - استمرار انتصارات الزمالك والأهلي في ثالث جولات المرحلة الختامية بالدوري

الخميس، 06 أبريل 2023 - 00:51

كتب : محمد سمير

الأهلي ضد سموحة - كرة يد

استمرت انتصارات فريقا الزمالك والأهلي في ثالث جولات المرحلة الختامية من دوري المحترفين للرجال.

ويتبقى جولتان قبل ختام منافسات الدوري وتحديد بطل الدوري.

وتغلب الزمالك على البنك الأهلي بنتيجة 35-28 بينما فاز الأهلي على سموحة بنتيجة 33-22.

أخبار متعلقة:
كرة يد - الاتحاد يعلن تعديلا في موعد مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي كرة يد - الأهلي يعلن عن موعد قرعة بطولات إفريقيا كرة يد - الأهلي يطلق مسابقة لاختيار شعار بطولات إفريقيا كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الختامية من دوري السيدات

وانحصرت المنافسة بشكل رسمي بين فريقي الأهلي والزمالك على لقب الدوري.

وجاءت نتائج الجولة الثالثة كالآتي:

الأهلي يهزم سموحة 33-22

الزمالك يفوز على البنك الأهلي 35-28

سبورتنج يهزم طلائع الجيش 28-23

وجاء الترتيب كالآتي:

1= الزمالك 23.5 نقطة

1= الأهلي 23.5 نقطة

3- البنك الأهلي 15 نقطة

4- سبورتنج 14.5 نقاط

5- طلائع الجيش 11 نقطة

6- سموحة 9.5 نقاط

وحال استمر تعادل النقاط بين فريقي الأهلي والزمالك تقام مباراة فاصلة لتحديد البطل يوم الإثنين 10 أبريل الجاري.

الأهلي الزمالك الدوري المصري كرة يد دوري المحترفين
نرشح لكم
العامري: من حق الجمهور أن يحزن بشأن فريق كرة اليد.. وسأظل مساندا لـ الخطيب كرة يد - الاتحاد يعلن تعديلا في موعد مواجهة القمة بين الزمالك والأهلي كرة يد - الأهلي يعلن عن موعد قرعة بطولات إفريقيا كرة يد - الأهلي يطلق مسابقة لاختيار شعار بطولات إفريقيا كرة يد - الكشف عن جدول المرحلة الختامية من دوري السيدات كرة يد - رسالة غامضة من أحمد الأحمر: ارحمنا وكفاية كدب كرة يد - انتصار سيدات الأهلي والزمالك والطيران في الدوري.. وتعادل سبورتنج مع الشمس كرة يد – انتصار الأهلي والزمالك والبنك في ثاني جولات المرحلة الثالثة لـ دوري المحترفين
أخر الأخبار
منافس الأهلي - بهدف في الـ 103.. الوداد يخطف نقطة قاتلة أمام الرجاء في قمة المغرب 7 ساعة | الكرة الإفريقية
رئيس الرجاء: لقاء الأهلي نهائي مبكر في الأبطال.. وأتمنى وجود حياد تحكيمي 8 ساعة | الكرة الإفريقية
جمال عبد الحميد: نحن النادي الوحيد الذي دعم الإسماعيلي.. ورسائل من الجهاز الفني الجديد للزمالك 8 ساعة | الكرة المصرية
مرتضى: رفضت انضمام عبد الرحمن مجدي.. ومن يريد رئاسة الزمالك فليترشح 8 ساعة | الدوري المصري
علي لطفي: نعد جمهور الأهلي ببطولة الكأس.. والحراس يتنافسون لمصلحة الفريق 8 ساعة | الكرة المصرية
مجموعة الزمالك - البطولة العربية.. المنستيري يضع قدما في الدور الثاني برباعية ضد فحمان 9 ساعة | الوطن العربي
مؤتمر أنشيلوتي: شكلّنا الخطورة من خلال التحولات.. لعبنا مباراة متكاملة ضد برشلونة 9 ساعة | الكرة الأوروبية
كرة يد - استمرار انتصارات الزمالك والأهلي في ثالث جولات المرحلة الختامية بالدوري 9 ساعة | كرة يد
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة