خبر في الجول - بعد تعثر مفاوضات هيرليتش.. اجتماع في الزمالك لتحديد المدرب أمام البنك الأهلي

يعقد مجلس إدارة نادي الزمالك مع اللجنة الفنية اجتماعا في الوقت الحالي لتحديد المدير الفني للفريق أمام البنك الأهلي.

وتعثرت مفاوضات الزمالك مع الألماني هايكو هيرليتش وسيغادر المدرب مصر فجر اليوم الخميس.

وعلم FilGoal.com أن هناك اجتماع حالي لمجلس الإدارة بحضور أحمد حسام ميدو وخالد الغندور عضوا اللجنة الفنية للنادي، ومحمد عبد المنصف لتحديد مدرب الفريق أمام البنك الأهلي.

وبات الزمالك دون مدرب بعد إقالة أحمد عبد المقصود بالإضافة لتعثر مفاوضات هايكو هيرليتش.

ويستضيف الزمالك فريق البنك الأهلي مساء الأحد ضمن منافسات الجولة الرابعة والعشرين من مسابقة الدوري.

وكان تعاقد الزمالك مع هايكو هيرليتش سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة في حالة التراضي بين الطرفين.

ولم ينجح الزمالك في تحقيق الفوز بآخر ثلاث مباريات خاضهم الفريق في الدوري بتعادل ثم خسارتين.

وخسر الزمالك مباراته الأخيرة أمام المصري بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وكان جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة نادي الزمالك قد أعلن قرارات مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك يوم الثلاثاء بعد الخسارة من البنك الأهلي.

وقال جمال عبد الحميد عضو مجلس إدارة الزمالك عبر قناة النادي: "مرتضى منصور رئيس الزمالك أبلغني بعدة قرارات بعد الخسارة من المصري وهي: تجميد 4 لاعبين وخصم 30% من إجمالي عقودهم و25% من عقودهم الخاصة بالموسم الحالي".

وأضاف "وقرر رئيس النادي أيضا الاستغناء عن خدمات الجهاز الفني الحالي للفريق الكروي بالكامل".

ولم يُحدد عبد الحميد أسماء الرباعي الذي تعرض للتجميد وخصم المستحقات.

ويتوقف رصيد الزمالك عند 33 نقطة في المركز الخامس، ودون فوز للمباراة الثالثة على التوالي.