علي معلول: انتظروا الأهلي بشكل جديد في بطولة إفريقيا

شدد علي معلول لاعب الأهلي على أهمية فوز فريقه على غزل المحلة بعد مباراة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، وأيضا قبل نهائي كأس مصر أمام بيراميدز.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وقال معلول عبر قناة أون تايم سبورتس: "الفوز على المحلة مهم بعد أن جاء عقب مباراة الهلال وحصدنا نقاط المباراة من أجل توسيع الفارق لصالحنا في صدارة الدوري ولعبنا بشكل مميز".

وأضاف "أرقامي الفردية مع الأهلي لن أستطيع تحقيقها إلا بالأرقام الجماعية مع الفريق والأهلي ساعدني في تقديم مستوى مميز وأن أكون أكثر لاعب أجنبي لعب بقميص الأحمر".

وأكمل "شرف لي أن أكون جزء ولو بسيط في تاريخ الأهلي، والأرقام الفردية لن يكون لها قيمة إلا بالألقاب والبطولات".

وواصل "الأهلي بالكامل ظهر بشكل مميز أمام غزل المحلة".

وانتقل للحديث عن دوري أبطال إفريقيا قائلا: "نرحب بأي فريق في بطولة إفريقيا والرجاء فريق كبير ولديه تاريخ عريق".

وأكمل "الأهلي سيظهر بشكل جديد في الأدور الإقصائية بدوري أبطال إفريقيا".

وأتم تصريحاته "الآن سنبدأ الاستعداد لمباراة نهائي الكأس أمام بيراميدز والأجواء ممتازة داخل الفريق".

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل علي معلول هدفا من بين ثلاثية الأهلي في المباراة من ركلة جزاء، وصنع أيضا الهدف الأول الذي جاء عن طريق دفاع المحلة بالخطأ في مرماه.

وأوقعت قرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا الأهلي في مواجهة الرجاء المغربي.