طارق مصطفى يكشف حقيقة عودته للتدريب في مصر

أوضح طارق مصطفى المدير الفني لـ أولمبيك أسفي حقيقة رحيله عن الفريق بسبب وجود عروض من الدوري المصري.

وبحسب تقارير مغربية فارتبط طارق مصطفى بالعودة لمصر من جديد للتدريب من بوابتي إنبي والزمالك.

وقال طارق مصطفى المدير الفني لـ أولمبيك آسفي عبر موقع العمق المغربي: "احترم كلمتي ووقعت عقدا أبديا مع أولمبيك آسفي، لم أوقع عقدا كتابيا بل شفهيا، رغم أن لدي 3 عروض من أندية مصرية وعربية".

وأكمل "أشكرهم على ثقتهم، ووعدت جماهير ومسؤولي ولاعبي فريقي بالبقاء".

ويحتل أولمبيك آسفي المركز الخامس في جدول ترتيب الدوري المغربي برصيد 33 نقطة بفارق 11 نقطة عن الجيش الملكي.

وودع الفريق منذ أيام كأس العرش المغربي من دور الـ 16 بركلات الترجيح أمام الفتح الرباطي.

وقاد المدرب المساعد لمنتخب مصر السابق، فريق أولمبيك آسفي الموسم الماضي لتجنب الهبوط

وقاد مصطفى الفريق حينها في 10 مباريات حقق الفوز في 5 وتعادل 4 وخسر مباراة وحيدة على يد الوداد الذي توج بلقب البطولة.

يذكر أن طارق مصطفى سبق له تدريب الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم بالدوري المغربي.