عامر حسين يكشف لـ في الجول عدد الحضور الجماهيري لنهائي الكأس.. وموقف الحكام

كشف عامر حسين رئيس لجنة المسابقات المصرية عن عدد الحضور الجماهيري وموقف الحكام من مواجهة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي كأس مصر.

ويلعب الأهلي أمام بيراميدز على استاد القاهرة في التاسعة والربع من مساء الإثنين في نهائي كأس مصر.

وكشف عامر حسين لـ FilGoal.com: "الجهات الأمنية وافقت على حضور 20 ألف مشجع لمواجهة الأهلي ضد بيراميدز في نهائي الكأس".

وتابع "تم الاتفاق مع شركة تذكرتي على طرح التذاكر مناصفة بين الفريقين في البداية".

وأوضح عامر حسين "بعد ذلك حال لم يتم حجز كافة تذاكر بيراميدز سيتم طرحها لجماهير الأهلي".

أما عن موقف الحكم الأجنبي فرد عامر حسين بصورة قاطعة "قرار نهائي بإقامة مباراة الكأس بحكام مصريين، وفيتور بيريرا هو من قرر الاعتماد على الحكم المصري".

وتولى فيتور بيريرا رئاسة لجنة الحكام الشهر الماضي.

وشدد عامر حسين "نعمل حاليا على ضرورة تواجد تقنية الفيديو في نهائي الكأس وهناك اتفاق مع الشركة المسؤولة على ذلك".

واختتم رئيس لجنة المسابقات تصريحاته "حال انتهى اللقاء بالتعادل سيكون هناك شوطين إضافيين قبل ركلات الترجيح".