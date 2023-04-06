خبر في الجول - تعثر مفاوضات الزمالك مع هايكو هيرليتش

الخميس، 06 أبريل 2023 - 00:15

كتب : أحمد شوقي صلاح

الألماني هايكو هيرليتش

تعثرت مفاوضات الزمالك مع المدرب الألماني هايكو هيرليتش الذي كان قريبا من تولي تدريب الفريق الأبيض في الفترة المقبلة.

وعلم FilGoal.com أن هناك خلاف بين المدرب الألماني وإدارة الزمالك منع الطرفين من إتمام التعاقد.

وحسبما علم FilGoal.com فإن سبب الخلاف هو رغبة هايكو هيرليتش وضع شرط جزائي بقيمة ما يتبقى من التعاقد كاملا في حاله فسخ التعاقد معه، في حين كان يريد الزمالك وضع شرط جزائي بقيمة شهرين أو ثلاثة على الأكثر.

وكان تعاقد الزمالك مع هايكو هيرليتش سيكون لمدة ستة أشهر قابلة للتمديد لمدة سنة في حالة التراضي بين الطرفين.

وانعقدت اللجنة الفنية لاختيار مدرب الزمالك يوم الجمعة الماضي واستقرت على اسم هايكو وترى أنه المدرب الأنسب لقيادة الأبيض في الفترة المقبلة.

ووصل هايكو إلى مصر أول أمس الثلاثاء من أجل عقد جلسة مع مسؤولي الزمالك وإتمام اتفاقه مع الأبيض.

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هايكو هيرليتش البالغ من العمر 51 عاما بدأ مسيرته التدريبية في 2007 مع منتخب ألمانيا تحت 17 سنة.

ثم تولى تدريب منتخب ألمانيا للشباب في 2009، وبعدما تولى تدريب فريق بوخوم وأونترهاخينج ويان ريجنسبورج وباير ليفركوزن.

وكانت آخر محطة تدريبية له في 2021 مع فريق أوجسبورج الألماني.

وكان الزمالك أعلن رحيل البرتغالي جوسفالدو فيريرا بعد الخسارة أمام شباب بلوزداد الجزائري في دوري أبطال إفريقيا.

وتولى أحمد عبد المقصود وحسين ياسر المحمدي مهمة تدريب الزمالك بشكل مؤقت أمام البنك الأهلي في كأس الرابطة، وضد المريخ السوداني في الجولة الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا وضد المصري في الدوري.

الزمالك الدوري المصري هايكو هيرليتش
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