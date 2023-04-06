كورتوا: أول نهائي كأس ملك مع ريال مدريد.. وفالفيردي: وجدنا العديد من المساحات

الخميس، 06 أبريل 2023 - 00:14

كتب : FilGoal

تيبو كورتوا

شدد تيبو كورتوا وكذلك فيديريكو فالفيردي لاعبا ريال مدريد على أهمية الفوز والوصول لنهائي كأس ملك إسبانيا على حساب برشلونة.

وسحق ريال مدريد مستضيفه برشلونة بنتيجة 4-0 في إياب كأس ملك إسبانيا بعدما خسر ذهابا 1-0. (طالع التفاصيل)

وقال كورتوا عقب المباراة: "لأول مرة سأخوض نهائي كأس ملك إسبانيا مع ريال مدريد، أنا سعيد لأننا مررنا بطريق صعب، لم نفز باللقب بعد لكننا سعداء".

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وأضاف "التقدم بنتيجة 2-0 يجعلك تشعر بالقلق، والفوز بنتيجة 4-0 في كامب نو مهم للغاية".

من جانبه قال فيدي فالفيردي: "المهم هو أن نفوز، كنا نعلم أن الأمر سيكون معقدا، لكننا لعبنا بشكل جيد في الشوط الثاني وحصلنا على الأفضلية".

وأردف "وجدنا العديد من المساحات وهو أمر تسبب بالألم لهم".

وأتم "الآن سنستمتع بأنفسنا بعد عمل كبير، نستحق الوصول للنهائي، سنحترم أوساسونا، ستكون مباراة نهائية جميلة".

وتأهل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وعاد الملكي لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 9 مواسم منذ الفوز على برشلونة في نهائي 2013-14.

ولأول مرة يفوز ريال مدريد بفارق 4 أهداف أو أكثر على برشلونة منذ يناير 1995.

وهو ثاني أكبر فوز لريال مدريد في كامب نو منذ الفوز 5-1 في يناير 1963، وحينها سجل بوشكاش هاتريك للملكي منذ 60 عاما كان الوحيد لريال مدريد.

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