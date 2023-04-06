سلة - احجز من هنا.. تذكرتي تطرح تذاكر نصف نهائي دوري السوبر

الخميس، 06 أبريل 2023 - 00:08

كتب : FilGoal

عمر طارق - الأهلي ضد الزمالك كرة سلة

طرحت شركة تذكرتي تذاكر مواجهات نصف نهائي دوري السوبر لرجال كرة السلة.

وتنطلق منافسات نصف نهائي دوري السوبر لرجال السلة اليوم الخميس على صالة برج العرب.

ويقام نصف النهائي بنظام Best of 5 أي الفائز بثلاث مواجهات يتأهل إلى النهائي.

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ويلعب الأهلي ضد الزمالك، بينما المباراة الثانية يواجه الاتحاد السكندري فريق سموحة.

وطرحت تذكرتي تذاكر أول ثلاث مباريات من كل مواجهة والمقرر إقامتهم أيام الخميس والسبت والإثنين.

وفي حال تم اللجوء لمباراة رابعة أو خامسة وفاصلة في أي من المواجهتين سيكون ذلك يومي الأربعاء والخميس 12 و13 أبريل الجاريين.

لحجز تذاكر المباريات من هنا

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