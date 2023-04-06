تشافي: الشوط الثاني كان سيئا.. فزنا على مدريد برباعية ولم نتوج ببطولات

الخميس، 06 أبريل 2023 - 00:05

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - تشافي

قال تشافي هيرنانديز المدير الفني لبرشلونة إن فريقه قدم شوطا ثانيا سيئا في الكلاسيكو ضد ريال مدريد وأنه استحق الهزيمة بناء على ما حدث.

وهُزم برشلونة أمام ريال مدريد برباعية دون رد مساء الأربعاء في ملعبه كامب نو في إياب نصف نهائي كأس الملك بعد الفوز ذهابا بهدف مقابل لا شيء.

وتحدث تشافي عقب المباراة قائلا: "الفريق كانت له هوية واضحة في الشوط الأول، لا يمكن القول إننا لم نكن ننافس".

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وواصل "إنها ليلة صعبة، ولكن يجب أن نكون فخورين، لكن في الشوط الثاني افتقدنا كل تلك المبادئ وهذا يوضح النتيجة".

وأردف مدرب برشلونة "ريال مدريد لديه فريق عظيم ليس صدفة أنه فاز بدوري أبطال أوروبا واليوم أظهروا ذلك".

وأكمل "الرسالة هي إننا فزنا الموسم الماضي 4-0 في الكلاسيكو ولم نفز بأي بطولة، الموسم الحالي خسرنا بالنتيجة ذاتها لكن باستطاعتنا الفوز بالدوري ونحن بالفعل توجنا بكأس السوبر الإسباني".

وعن النتيجة قال: "من الصعب تقبلها علينا جميعا، لكن يجب أن نواصل بقوة في الدوري وأن يكون لنا رد فعل، نحن لعبنا بشكل أفضل مما تظهره النتيجة، لكنها كانت قاسية".

وأت تشافي تصريحاته "في الشوط الأول كنا جيدين، لكن في التحولات ريال مدريد كان له الأفضلية والهدف الثاني قتلنا، يجب أن ننتقد أنفسنا على الشوط الثاني".

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