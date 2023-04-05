المباراة توقفت مرتين.. أياكس ينتصر في كلاسيكو كأس هولندا على فينيورد

تفوق أياكس على نظيره فينيورد بنتيجة 2-1 في نصف نهائي كأس هولندا في لقاء أقيم على ملعب دي كيوب معقل الأخير، وتوقفت المباراة مرتين بسبب شغب الجماهير وإصابة لاعب أياكس.

وسيلتقي أياكس مع إيندهوفن في نهائي كأس هولندا يوم 30 أبريل الجاري على ملعب يوان كرويف أرينا معقل الأول.

المباراة توقفت بعد ثوانٍ قليلة من انطلاقها بسبب الألعاب النارية والدخان من جماهير فينيورد.

تم إيقاف مباراة أياكس وفينورد بعد ثواني قليلة من انطلاقها بسبب الألعاب النارية والدخان 💨 pic.twitter.com/JSOSbAdXtq — FilGoal (@FilGoal) April 5, 2023

في الدقيقة 14 تقدم دوشان تاديتش بهدف أول لصالح أياكس.

وقبل نهاية الشوط الأول سجل المكسيكي سانتياجو خمينيز هدف التعادل.

وفي الدقيقة 51 من عمر اللقاء سجل دافي كلاسيين هدف أياكس الثاني.

وخلال احتفاله مع زملائه، أصيب دافي كلاسيين في رأسه بعد إلقاء قداحة من المدرجات.

Schandalig: de wedstrijd tussen Feyenoord en Ajax is gestaakt nadat Davy Klaassen is geraakt door een aansteker uit het publiek. pic.twitter.com/4Lp4hSlJQ3 — ESPN NL (@ESPNnl) April 5, 2023

توقفت المباراة عدة دقائق ومن ثم استكملت من جديد لكن دون جديد.

وأعلنت شرطة روتردام اعتقال مشجعا يبلغ من العمر 32 عاما مشتبه به في إصابة لاعب أياكس.

وفي الدقيقة السادسة من الوقت بدلا من الضائع طُرد كينيث تايلور لاعب أياكس لتنتهي المباراة بفوز أياكس.

وسيكون نهائي النسخة الحالية مكررا بين أياكس وأيندهوفن، إذ فاز الأخير في نهائي المموسم الماضي 2-1.

ويحمل أياكس الرقم القياسي في عدد التتويجات برصيد 20 لقبا فيما يحمل أيندهوفن 10 ألقاب.