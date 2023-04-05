مؤتمر كولر: جددنا الدوافع بعد الهلال.. معلول مثل الماكينة ولهذا السبب شارك عبد القادر

أشاد مارسيل كولر المدير الفني لفريق الأهلي بلاعبيه بعد تحقيق الفوز على غزل المحلة في مسابقة الدوري.

ونجح الأهلي في تكرار فوزه بثلاثة أهداف دون مقابل على غزل المحلة بعد الانتصار على الهلال بنفس النتيجة في المباراة الأخيرة.

وقال مارسيل كولر عبر المؤتمر الصحفي: "دائما ما يكون صعب جدا خوض لقاء بعد مباراة كبيرة بحضور جماهيري غفير مثل مواجهة الهلال، أن تجدد دوافع الفريق واللاعبين بالمباراة التالية، ولكن نجحنا مع اللاعبين في ذلك".

وأضاف "تلقينا فرصة أو فرصتين كان من الممكن أن نستقبل أهدافا، ولكن نجحنا في صناعة الكثير من الفرص وتسجيل ثلاثة أهداف وسعيد بالفوز والخروج دون إصابات".

وعن سبب مشاركة أحمد عبد القادر أوضح "ذكرت في مؤتمر الهلال أن تلك الواقعة قد تكون انفعال وبالفعل تم توقيع عقوبة قاسية عليه وهو اعتذر، لن نتحدث عن ذلك مرة أخرى لأن الأمر بالنسبة لي انتهى ولن يتم تضخيم الأمر أكثر من اللازم".

وكان عبد القادر قد رفض مصافحة كولر عقب مواجهة الأهلي ضد الهلال، قبل أن يعلن سيد عبد الحفيظ توقيع عقوبة مالية كبيرة على اللاعب الذي اعتذر فيما بعد عما بدر منه.

أما عن مشاركة علي معلول قبل فترة قصيرة من نهائي الكأس فقال كولر: "معلول مثل الماكينات القديمة التي تحتاج للزيت من أجل العمل والحركة بشكل طبيعي".

وتابع "لكن إذا توقفت الماكينة لفترة يصيبها الصدأ، لا يزال لدينا المزيد من التوقيت قبل المباراة المقبلة وسيكون هناك فترة كافية للاستشفاء فلا قلق من ذلك".

وواصل كولر "هناك وقت قبل نهائي الكأس لنشاهد مباراة اليوم ودراسة الأخطاء، طبيعي أن يكون يبراميدز أكثر تركيزا في مباراة مختلفة تماما وأصعب بكثير لأنها مواجهة نهائي وسنفعل كل شيء من أجل الفوز".

وشدد المدرب السويسري "أثق في تركيز اللاعبين خلال مواجهة بيراميدز وتقليل الأخطاء لحصد اللقب".

أما عن قرعة دوري الأبطال فكشف كولر "أعلم أن الرجاء فريق قوي جدا ولديهم جمهور غفير ولكن لن نبدأ في التحضير لهم من الآن سننتهي من المباريات المقبلة ثم نبدأ مشاهدتهم ودراستهم جيدا".

واختتم كولر تصريحاته بالإجابة عن حقيقة استقبال عدد كبير من الأهداف في المباريات الأخيرة قائلا: "لا يمكننا احتساب كأس العالم للأندية أمام ريال مدريد وفلامنجو ودوري أبطال إفريقيا مع الدوري والكأس، كلها بطولات منفصلة ونسير بشكل جيد".