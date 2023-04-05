المرة الأولى له.. علي معلول رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:42

كتب : FilGoal

علي معلول رجل مباراة الأهلي والمحلة

حصد علي معلول لاعب الأهلي على جائزة رجل مباراة فريقه أمام غزل المحلة في الدوري.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وفاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

وسجل علي معلول هدفا من بين ثلاثية الأهلي في المباراة من ركلة جزاء، وصنع أيضا الهدف الأول الذي جاء عن طريق دفاع المحلة بالخطأ في مرماه.

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وتعد هذه هي المرة الأولى التي يحصد فيها علي معلول هذه الجائزة منذ بدايتها هذا الموسم.

كما هو اللاعب رقم 13 من الأهلي الذي يفوز بجائزة رجل المباراة هذا الموسم.

وإليكم أرقام علي معلول في المباراة أمام غزل المحلة:

لعب 90 دقيقة

سجل هدف

تسبب في هدف

إبعاد الفرص 7

لمس الكرة 118 مرة

العرضيات 4 من أصل 7

استعادة الكرة 8 مرات

الأهلي علي معلول الدوري المصري غزل المحلة
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