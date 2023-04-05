مدرب المحلة: هذا سبب مغامرتي بعد تأخرنا.. ومواجهة الاتحاد أرهقتنا كثيرا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

عبد الباقي جمال - غزل المحلة

كشف عبد الباقي جمال المدير الفني لغزل المحلة سبب مغامرته الهجومية رغم تأخر فريقة في النتيجة ضد الأهلي في المباراة التي جمعت بينهما.

وفاز الأهلي على غزل المحلة اليوم الأربعاء بثلاثية دون رد في استاد القاهرة في الجولة 23 من الدوري.

وتحدث مدرب المحلة عقب المباراة قائلا: "أتينا من مباراة كبيرة ضد الاتحاد السكندري أرهقتنا كثيرا".

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وواصل "الأهلي كانت لديه معنويات مرتفعة كثيرا بعد انتصاره على الهلال السوداني وعلى الرغم من ذلك تبادلنا الهجوم في بداية اللقاء".

وواصل "من خطأ عادي تقدم الأهلي، وبعد الهدف الثاني غيرت نظام اللعب لأن تحولات لاعبي الأهلي كانت واضحة".

وأكمل "الخسارة بهدف مثل اثنين وثلاثة وهذا ما جعلني أغامر في الشوط الثاني".

وأتم عبد الباقي جمال تصريحاته "آخر 10 دقائق في المباراة كانت الأخطر للأهلي".

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 47 في الصدارة بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى مباراتين مؤجلتين للأحمر.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 30 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

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