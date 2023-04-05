ما لم يحدث منذ 1960.. فيورنتينا يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا

تغلب فيورنتينا خارج قواعده على كريمونيسي في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز 2-0.

ووضع البنفسجي قدما في النهائي قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب أرتيمو فرانكي يوم 27 أبريل الجاري.

وتقدم الفيولا أولا عن طريق البرازيلي أرتور كابرال في الدقيقة 20 بعد عرضية من كريستيانو بيراجي.

وتحصّل الضيوف على بطاقة صفراء طُرد على إثرها إيمانويل أيو بعد منع الكرة بيده من على خط المرمى.

وأضاف الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

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فيورنتينا يعود من ملعب كريمونيزي بانتصار بهدفين دون رد في ذهاب نصف نهائي #كأس_إيطاليا



شاهد الهدفين.. pic.twitter.com/ZzVd0wm8MQ — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) April 5, 2023

وحقق فيورنتينا فوزه التاسع على التوالي في جميع المسابقات وهو ما يحدث لأول مرة للفريق منذ 1960.

وحال وصل فيورنتينا إلى النهائي سيكون الأول له منذ 2014 والحادي عشر في تاريخه.

وسبق أن حقق البنفسجي اللقب في 6 مناسبات سابقة آخرها موسم 2001 بالفوز على بارما في النهائي.

وأحدث كريمونيسي المفاجأة في النسخة الجارية من كأس إيطاليا بإقصاء نابولي من ثمن النهائي ثم روما من ربع النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب من لقاء يوفنتوس وإنتر بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب الأول قبل الحسم بنهاية الشهر الجاري.