ما لم يحدث منذ 1960.. فيورنتينا يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:36

كتب : FilGoal

نيكولاس جونزاليس - فيورنتينا

تغلب فيورنتينا خارج قواعده على كريمونيسي في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا بالفوز 2-0.

ووضع البنفسجي قدما في النهائي قبل لقاء الإياب الذي سيقام على ملعب أرتيمو فرانكي يوم 27 أبريل الجاري.

وتقدم الفيولا أولا عن طريق البرازيلي أرتور كابرال في الدقيقة 20 بعد عرضية من كريستيانو بيراجي.

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وتحصّل الضيوف على بطاقة صفراء طُرد على إثرها إيمانويل أيو بعد منع الكرة بيده من على خط المرمى.

وأضاف الأرجنتيني نيكولاس جونزاليس الهدف الثاني من علامة الجزاء في الدقيقة 75.

وحقق فيورنتينا فوزه التاسع على التوالي في جميع المسابقات وهو ما يحدث لأول مرة للفريق منذ 1960.

وحال وصل فيورنتينا إلى النهائي سيكون الأول له منذ 2014 والحادي عشر في تاريخه.

وسبق أن حقق البنفسجي اللقب في 6 مناسبات سابقة آخرها موسم 2001 بالفوز على بارما في النهائي.

وأحدث كريمونيسي المفاجأة في النسخة الجارية من كأس إيطاليا بإقصاء نابولي من ثمن النهائي ثم روما من ربع النهائي.

وانتهت مباراة الذهاب من لقاء يوفنتوس وإنتر بهدف لكل فريق في لقاء أقيم على ملعب الأول قبل الحسم بنهاية الشهر الجاري.

فيورنتينا كريمونيسي كأس إيطاليا
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