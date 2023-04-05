ركلة جزاء مهدرة في تعثر جديد لـ بيراميدز والمقاولون بالدوري

واصل فريقا المقاولون العرب وبيراميدز التعثر في مسابقة الدوري بعد تعادل سلبي بدون أهداف بين الفريقين.

واستضاف ملعب المقاولون العرب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث من 22 مباراة بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي خاض 19 مباراة فقط.

أما المقاولون العرب فرفع رصيده إلى 34 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس بعد خوض 23 مباراة.

وشهد اللقاء إهدار مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لركلة جزاء في الدقيقة 32 والتي سددها أعلى العارضة.

تعثر بيراميدز الرابع

وبتلك النتيجة تعثر بيراميدز للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري ووصل رصيده إلى 40 نقطة.

وتعادل بيراميدز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

بينما خسر بيراميدز مباراة الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان آخر فوز لبيراميدز في مسابقة الدوري يعود إلى 16 فبراير الماضي عندما تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثامنة عشر.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في مباراة الدوري المقبلة يوم الجمعة 14 أبريل ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

بينما يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر عن موسم 2021 - 2022.

تعثر المقاولون السادس

فشل المقاولون العرب في تحقيق الفوز بالمباراة السادسة على التوالي في مسابقة الدوري.

وكان آخر فوز للمقاولون العرب في 10 فبراير الماضي بالانتصار على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنذ ذلك الانتصار تعادل المقاولون العرب ثلاث مرات وخسر في مثلهم.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على إنبي في الجولة المقبلة والمقرر لها الأحد المقبل.