ركلة جزاء مهدرة في تعثر جديد لـ بيراميدز والمقاولون بالدوري

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:21

كتب : FilGoal

صورة تقرير مباراة المقاولون العرب ضد بيراميدز

واصل فريقا المقاولون العرب وبيراميدز التعثر في مسابقة الدوري بعد تعادل سلبي بدون أهداف بين الفريقين.

واستضاف ملعب المقاولون العرب المباراة التي جمعت بين الفريقين ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

ورفع بيراميدز رصيده إلى 40 نقطة في المركز الثالث من 22 مباراة بفارق 7 نقاط عن الأهلي المتصدر والذي خاض 19 مباراة فقط.

أخبار متعلقة:
الكونفدرالية - قرعة متوازنة لـ بيراميدز.. والطريق إلى النهائي تشكيل بيراميدز - أسامة جلال وكريم حافظ أساسيان أمام المقاولون.. والسعيد على الدكة نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة بيراميدز: لن نهدي تذاكر نهائي كأس مصر للفرق المنافسة.. وجمهورنا في تزايد مستمر

أما المقاولون العرب فرفع رصيده إلى 34 نقطة ليصعد إلى المركز الخامس بعد خوض 23 مباراة.

وشهد اللقاء إهدار مصطفى فتحي لاعب بيراميدز لركلة جزاء في الدقيقة 32 والتي سددها أعلى العارضة.

تعثر بيراميدز الرابع

وبتلك النتيجة تعثر بيراميدز للمباراة الرابعة على التوالي في مسابقة الدوري ووصل رصيده إلى 40 نقطة.

وتعادل بيراميدز ثلاث مرات في آخر أربع مباريات خاضهم الفريق في مسابقة الدوري.

بينما خسر بيراميدز مباراة الجولة الماضية أمام البنك الأهلي بهدفين مقابل هدف واحد.

وكان آخر فوز لبيراميدز في مسابقة الدوري يعود إلى 16 فبراير الماضي عندما تغلب على إنبي بهدفين مقابل هدف واحد في الجولة الثامنة عشر.

ويحل بيراميدز ضيفا على أسوان في مباراة الدوري المقبلة يوم الجمعة 14 أبريل ضمن منافسات الجولة 25 من الدوري.

بينما يستعد بيراميدز لمواجهة الأهلي في نهائي كأس مصر عن موسم 2021 - 2022.

تعثر المقاولون السادس

فشل المقاولون العرب في تحقيق الفوز بالمباراة السادسة على التوالي في مسابقة الدوري.

وكان آخر فوز للمقاولون العرب في 10 فبراير الماضي بالانتصار على غزل المحلة بثلاثة أهداف دون مقابل.

ومنذ ذلك الانتصار تعادل المقاولون العرب ثلاث مرات وخسر في مثلهم.

ويحل المقاولون العرب ضيفا على إنبي في الجولة المقبلة والمقرر لها الأحد المقبل.

الدوري المصري بيراميدز المقاولون العرب
نرشح لكم
مؤتمر كولر: جددنا الدوافع بعد الهلال.. ومعلول مثل الماكينات ولذلك شارك عبد القادر المرة الأولى له.. علي معلول رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة مدرب المحلة: هذا سبب مغامرتي بعد تأخرنا.. ومواجهة الاتحاد أرهقتنا كثيرا الأهلي يؤمن صدارة الدوري بثلاثية في شباك غزل المحلة معلول يتخطى أجاي ويصبح ثالث أكثر هدافي الأهلي الأجانب في الدوري كما فعل الدور الأول أمام غزل المحلة.. معلول يصنع هدفه الخامس في الدوري أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب الكونفدرالية - قرعة متوازنة لـ بيراميدز.. والطريق إلى النهائي
أخر الأخبار
المباراة توقفت مرتين.. أياكس ينتصر في كلاسيكو كأس هولندا على فينيورد دقيقة | الكرة الأوروبية
مؤتمر كولر: جددنا الدوافع بعد الهلال.. ومعلول مثل الماكينات ولذلك شارك عبد القادر 5 دقيقة | الدوري المصري
المرة الأولى له.. علي معلول رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة 13 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب المحلة: هذا سبب مغامرتي بعد تأخرنا.. ومواجهة الاتحاد أرهقتنا كثيرا 19 دقيقة | الدوري المصري
ما لم يحدث منذ 1960.. فيورنتينا يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا 19 دقيقة | الكرة الأوروبية
ركلة جزاء مهدرة في تعثر جديد لـ بيراميدز والمقاولون بالدوري 34 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل لقبه الأوروبي الأول.. نانت يتأهل لنهائي كأس فرنسا مجددا بمشاركة مصطفى محمد 37 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يؤمن صدارة الدوري بثلاثية في شباك غزل المحلة 45 دقيقة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة