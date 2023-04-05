من أجل لقبه الأوروبي الأول.. نانت يتأهل لنهائي كأس فرنسا مجددا بمشاركة مصطفى محمد

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 23:18

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

تأهل نانت إلى نهائي كأس فرنسا للعام الثاني على التوالي بفضل انتصاره على ليون بهدف دون رد اليوم الأربعاء في ملعب لا البوجوار.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

سجل هدف المباراة الوحيد لودوفيتش بلاس في الدقيقة 57 من المباراة.

وشهدت المباراة مشاركة مصطفى محمد فيها مع نانت منذ البداية وحتى استبداله في الدقيقة 22 بالجزائري أندي ديلورت.

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ومن المقرر أن يلتقي نانت في النهائي مع الفائز من أنيسي وتولوز.

وستقام المباراة في الـ29 من شهر أبريل الجاري.

وتعد هذه هي أول مرة يصل فيها نانت لنهائي كأس فرنسا في موسمين متتاليين في تاريخه.

وفاز نانت باللقب أربع مراتمن قبل أعوام 1979 و1999 و2000 و2022.

فيما خسر النهائي خمس مرات أعوام 1966 و1970 و1973 و1982 و1993.

ولم يفز مصطفى محمد بأي لقب في مسيرته الاحترافية حتى الآن بعدما لعب في صفوف جالاتا سراي التركي الذي رحل منه مطلع الموسم الجاري صوب نانت.

وشهدت المباراة إهدار مصطفى لفرصة هدف محقق في الدقيقة 40 بعدما سدد كرة قوية لكن حارس ليون أنتوني لوبيز تصدى له.

كما أهدر هدفا آخر في الدقيقة 48 لكن تسديدته مرت بجوار المرمى.

نانت مصطفى محمد كأس فرنسا ليون
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