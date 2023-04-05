الأهلي يؤمن صدارة الدوري بثلاثية في شباك غزل المحلة

فاز الأهلي على غزل المحلة بثلاثية دون رد في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة 23 من الدوري المصري والتي أقيمت في استاد القاهرة.

ورفع الأهلي رصيده إلى النقطة 47 في الصدارة بفارق 5 نقاط عن فيوتشر صاحب المركز الثاني، ولا يزال يتبقى مباراتين مؤجلتين للأحمر.

بينما توقف رصيد غزل المحلة عند النقطة 30 في المركز الثامن بجدول الترتيب.

ثلاثية فوز الأهلي سجلها علي معلول ومحمد شريف، ومصطفى العش مدافع غزل المحلة بالخطأ في مرماه.

وصف المباراة

بدأ الأهلي المباراة بضغط قوي ومحاولة للتسجيل مبكرا، ووصلت الكرة إلى كهربا داخل منطقة الجزاء وسددها لكن الحارس أحمد ميهوب أبعدها إلى ركنية.

وسدد عمرو السولية كرة قوية من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى العارضة في فرصة أخرى خطيرة للأهلي.

ومرة أخرى وبتسديدة قوية لمروان عطية من خارج منطقة الجزاء كاد الأهلي أن يسجل لكن الكرة مرت جوار القائم.

ونجح الأهلي في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 42 عن طريق مصطفى العش مدافع غزل المحلة بالخطأ في مرماه.

وجاء الهدف من ركلة حرة مباشرة نفذها علي معلول داخل منطقة الجزاء ليحاول العش إبعاد الكرة لكنه حولها إلى شباك فريقه.

الشوط الثاني

مع بداية الشوط الثاني انطلق المحلة بهجمة سريعة في محاولة لتسجيل التعادل وتوغل كريم مصطفى داخل منطقة الجزاء لكنه سدد كرة بعيدا عن الشباك مهدرا فرصة خطيرة.

ورد عمرو السولية بتسديدة قوية من أمام منطقة الجزاء لكنها ذهبت إلى الشباك الخارجية.

وانطلق حسين الشحات من ناحية اليمين وأرسل عرضية لكن الكرة اصطدمت في يد مصطفى العش مدافع المحلة ليشير الحكم إلى ركلة جزاء للأهلي في الدقيقة 57.

وتقدم علي معلول لتسديد الركلة ووضع الكرة في الشباك مسجلا هدف الأهلي الثاني في الدقيقة 58.

وأجرى الأهلي 3 تبديلات دفعة واحدة بنزول أحمد قندوسي وبيرسي تاو ومحمد شريف بدلا من حسين الشحات وكهربا وعمرو السولية.

واستمرت محاولات الأهلي على مرمى المحلة وأهدر عبد القادر فرصة إضافة الهدف الثالث أكثر من مرة.

وشارك محمد الضاوي "كريستو" لأول مرة مع الأهلي في الدوري بعدما دخل المباراة بدلا من أحمد عبد القادر في الدقيقة 80.

وكاد بيرسي تاو أن يسجل الهدف الثالث في الدقيقة 83 بعد هجمة خطيرة قادها كريستو لكن أحمد ميهوب حارس المحلة تصدى للكرة.

ورد المحلة بفرصة خطيرة عن طريق أحمد العش الذي سدد كرة قوية اصطدمت في العارضة وذهبت بعيدا عن المرمى.

ومرة أخرى أهدر بيرسي تاو فرصة إضافة الهدف الثالث بعدما مرر له محمد شريف كرة وضعته في مواجهة المرمى لكنه سدد في جسد الحارس أحمد ميهوب.

أخيرا الهدف الثالث

ونجح الأهلي أخيرا في تسجيل الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة من المباراة من هجمة مرتدة سريعة قادها بيرسي تاو ثم مرر الكرة إلى قندوسي الذي سددها وتصدى لها الحارس أحمد ميهوب، ليتابعها محمد شريف في الشباك الزرقاء.

لتنتهي المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد.