بـ هاتريك بنزيمة.. ريال مدريد يصفع برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا

حقق ريال مدريد انتصارا تاريخيا بالفوز على برشلونة بنتيجة 4-0 في كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا 2022-2023.

فوز قاد الملكي للنهائي بالفوز بنتيجة 4-1 في مجموع المباراتين بعدما خسر ذهابا بهدف دون مقابل.

سجل أهداف ريال مدريد: فينيسيوس جونيور وكريم بنزيمة (3).

وتأهل ريال مدريد لمواجهة أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا يوم 6 مايو المقبل على ملعب لا كارتوخا في مدينة إشبيلية.

وعاد الملكي لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب دام 9 مواسم منذ الفوز على برشلونة في نهائي 2013-14.

ولأول مرة يفوز ريال مدريد بفارق 4 أهداف أو أكثر على برشلونة منذ يناير 1995.

وهو ثاني أكبر فوز لريال مدريد في كامب نو منذ الفوز 5-1 في يناير 1963، وحينها سجل بوشكاش هاتريك للملكي منذ 60 عاما كان الوحيد لريال مدريد.

التشكيل

بدأ برشلونة بهجوم مكون من: جافي - روبرت ليفاندوفسكي – رافينيا.

وغاب عن برشلونة كل من: فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وبيدري جونزاليس وأندريس كريستنسن بسبب الإصابة.

في المقابل، أجرى أنشيلوتي تغييرا في خط وسط وهجوم ريال مدريد للمرة الأولى بعد 3 مباريات أمام برشلونة لعبها بنفس الشكل.

فبدأ رودريجو أساسيا في الثلاثي الهجومي وعاد فالفيردي للتواجد ضمن ثلاثي الوسط على حساب كامافينجا الذي سيلعب في مركز الظهير الأيسر.

وفي الوقت ذاته، استمر تواجد الثنائي توني كروس ولوكا مورديتش معا في وسط الملعب، بجانب كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في الخط الأمامي.

وصف المباراة

بدأ برشلونة ضاغطا بحثا عن هدف مبكر يسهل الأمور، في الدقيقة الثالثة أرسل جافي عرضية أرضية شتتها إدوارد كامافينجا في الوقت المناسب قبل أن تصل لـ رافينيا.

بعد دقيقة واحدة أرسل جافي عرضية أرضية ارتطمت بديفيد ألابا، طالب على إثرها لاعبو برشلونة بركلة جزاء رفض احتسابها الحكم.

في الدقيقة العاشرة تحصل سيرجي روبرتو على بطاقة صفراء أولى في اللقاء إثر عرقلة لوكا مودريتش في منتصف الملعب.

أول رد هجومي من ريال مدريد بدأ بعرضية من رودريجو من الجهة اليمنى مرت من أمام رودريجو بعد تدخل من أراوخو في الدقيقة 12.

وبعد 4 دقائق أشهر الحكم بطاقة صفراء في وجه تشافي مدرب برشلونة.

ظل برشلونة مستحوذا على الكرة ومحاولا تسجيل هدف التقدم.

وأرسل كاربخال تمريرة طولية مرت من أمام أقدام رودريجو قبل أن ينفرد في الدقيقة 25.

وبعد 7 دقائق تصدى تير شتيجين لتسديدة بنزيمة بثبات بتسديدة على الطائر بعد تمريرة طولية من توني كروس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت بدلا من الضائع تألق تيبو كورتوا في التصدي لتسديدة ليفاندوفسكي، لترتد الكرة بمرتدة سريعة لريال مدريد سجل منها فينيسيوس جونيور الهدف الأول للملكي.

هدف هو الأول للبرازيلي في ملعب كامب نو خلال زيارته الخامسة.

انتهى الشوط الأول بتقدم الميرينجي بنتيجة 1-0 ومُعدلا النتيجة في مجموع المباراتين.

































































شوط أبيض

في الشوط الثاني كاد فينيسيوس أن يسجل هدف ريال مدريد الثاني لكن كوندي تواجد في الوقت المناسب في الدقيقة 48.

وبعد 3 دقائق مرر مودريتش كرة أرضية على حدود منطقة الجزاء لبنزيمة الذي سدد كرة أرضية على يمين تير شتيجين مسجلا الهدف الثاني.

وفي الدقيقة 57 تحصل فينيسيوس جونيور على ركلة جزاء إثر عرقلة من فرانك كيسي.

الركلة انبرى لها بنزيمة وسددها في الشباك معلنا ثالث أهداف الملكي في اللقاء.

تشافي أجرى أول تغيير في اللقاء بمشاركة أنسو فاتي عوضا عن فرانك كيسي بعد مرور ساعة على بداية اللقاء.

ثم أشرك إريك جارسيا وفيران توريس بدلا من ألونسو ورافينيا بعد 6 دقائق.

في الدقيقة 67 تحصل جارسيا على بطاقة صفراء، ثم تحصل كاربخال على بطاقة أيضا في الدقيقة 71.

رد كارلو أنشيلوتي بتغيير أول بمشاركة ماركو أسينسيو بدلا من رودريجو في الدقيقة 74.

بعد دقيقتين تحصل فيران توريس على بطاقة صفراء.

في الدقيقة 77 مرت تسديدة بنزيمة بجوار القائم بعد عرضية من أسينسيو.

وفي الدقيقة التالية منع تير شتيجن تسديدة بنزيمة مانعا شباكه من استقبال الهدف الرابع.

لكن قبل 8 دقائق على نهاية اللقاء، لم يمنع الحارس الألماني شباكه من استقبال الرابع، عرضية من فيني وتسديدة سهلة من بنزيمة تعلن رابع الأهداف ونتيجة تاريخية للملكي.

وبات بنزيمة رابع أفضل مسجل في الكلاسيكو برصيد 16 هدفا بعد ليونيل ميسي (26) وألفريدو دي ستيفانو (18) وكريستيانو رونالدو (18).

وأصبح هاتريك بنزيمة الأول لريال مدريد في الكلاسيكو منذ إيفان زامورانو عام 1995.

توترت الأجواء في الدقائق الأخيرة فأشهر الحكم البطاقة الصفراء في وجه أراوخو وألابا وبالدي بسبب سوء السلوك.

وقبل دقيقتين على نهاية اللقاء شارك تشواميني وسيبايوس بدلا من مودريتش وفينيسيوس.

وفي الدقيقة 88 تحصل ميليتاو على بطاقة صفراء بعد تدخل قوي على فاتي، ثم تحصل الأخير على بطاقة صفراء بعد 3 دقائق لينتهي اللقاء بفوز تاريخي لـ ريال مدريد وعودة لنهائي كأس ملك إسبانيا بعد غياب 9 سنوات.