معلول يتخطى أجاي ويصبح ثالث أكثر هدافي الأهلي الأجانب في الدوري

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 22:54

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - هدف علي معلول

تخطى علي معلول زميله السابق في فريق الأهلي، جونيور أجاي وبات ثالث أكثر هدافي القلعة الحمراء في مسابقة الدوري.

علي معلول

النادي : الأهلي

الأهلي

وسجل معلول هدفا وصنع آخر في مواجهة الأهلي لغزل المحلة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

ورفع الدولي التونسي رصيده إلى 31 هدفا في مسابقة الدوري المصري، ليتخطى أجاي صاحب الـ 30 هدفا.

أخبار متعلقة:
أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب تشكيل غزل المحلة - الشيخ والنادري أساسيان أمام الأهلي.. وأوروك على دكة البدلاء تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام غزل المحلة.. وتاو وديانج على دكة البدلاء نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة

ويفصل معلول أربعة أهداف فقط لمعادلة رقم الأنجولي أمادو فلافيو ثاني أكثر الأجانب تسجيلا للأهلي في الدوري.

وكان معلول قد سجل هدف الأهلي الثاني في شباك غزل المحلة من ركلة جزاء.

ويتصدر هذه القائمة الغاني أحمد فيليكس بـ47 هدفا، ثم الأنجولي أمادو فلافيو بـ35 هدفا.

وسجل معلول بذلك رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم وساهم في 10 أهداف مع الأهلي.

وقبل غزل المحلة كان معلول قد سجل هذا الموسم في شباك كل من أسوان وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

ولأول مرة هذا الموسم يسجل معلول ويصنع في مباراة واحدة خلال مواجهات الدوري.

وشارك الدولي التونسي مع الأهلي في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم من أصل 19 لقاء خاضهم الفريق هذا الموسم.

الأهلي علي معلول الدوري المصري
نرشح لكم
مؤتمر كولر: جددنا الدوافع بعد الهلال.. ومعلول مثل الماكينات ولذلك شارك عبد القادر المرة الأولى له.. علي معلول رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة مدرب المحلة: هذا سبب مغامرتي بعد تأخرنا.. ومواجهة الاتحاد أرهقتنا كثيرا ركلة جزاء مهدرة في تعثر جديد لـ بيراميدز والمقاولون بالدوري الأهلي يؤمن صدارة الدوري بثلاثية في شباك غزل المحلة كما فعل الدور الأول أمام غزل المحلة.. معلول يصنع هدفه الخامس في الدوري انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) المحلة.. الأحمر يفوز بثلاثية تشكيل بيراميدز - أسامة جلال وكريم حافظ أساسيان أمام المقاولون.. والسعيد على الدكة
أخر الأخبار
مؤتمر كولر: جددنا الدوافع بعد الهلال.. ومعلول مثل الماكينات ولذلك شارك عبد القادر 4 دقيقة | الدوري المصري
المرة الأولى له.. علي معلول رجل مباراة الأهلي وغزل المحلة 12 دقيقة | الكرة المصرية
مدرب المحلة: هذا سبب مغامرتي بعد تأخرنا.. ومواجهة الاتحاد أرهقتنا كثيرا 17 دقيقة | الدوري المصري
ما لم يحدث منذ 1960.. فيورنتينا يضع قدما في نهائي كأس إيطاليا 17 دقيقة | الكرة الأوروبية
ركلة جزاء مهدرة في تعثر جديد لـ بيراميدز والمقاولون بالدوري 33 دقيقة | الكرة المصرية
من أجل لقبه الأوروبي الأول.. نانت يتأهل لنهائي كأس فرنسا مجددا بمشاركة مصطفى محمد 36 دقيقة | الكرة الأوروبية
الأهلي يؤمن صدارة الدوري بثلاثية في شباك غزل المحلة 44 دقيقة | الكرة المصرية
بـ هاتريك بنزيمة.. ريال مدريد يصفع برشلونة برباعية ويتأهل لنهائي كأس ملك إسبانيا 46 دقيقة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة