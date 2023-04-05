معلول يتخطى أجاي ويصبح ثالث أكثر هدافي الأهلي الأجانب في الدوري

تخطى علي معلول زميله السابق في فريق الأهلي، جونيور أجاي وبات ثالث أكثر هدافي القلعة الحمراء في مسابقة الدوري.

علي معلول النادي : الأهلي الأهلي

وسجل معلول هدفا وصنع آخر في مواجهة الأهلي لغزل المحلة ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري.

ورفع الدولي التونسي رصيده إلى 31 هدفا في مسابقة الدوري المصري، ليتخطى أجاي صاحب الـ 30 هدفا.

ويفصل معلول أربعة أهداف فقط لمعادلة رقم الأنجولي أمادو فلافيو ثاني أكثر الأجانب تسجيلا للأهلي في الدوري.

وكان معلول قد سجل هدف الأهلي الثاني في شباك غزل المحلة من ركلة جزاء.

ويتصدر هذه القائمة الغاني أحمد فيليكس بـ47 هدفا، ثم الأنجولي أمادو فلافيو بـ35 هدفا.

وسجل معلول بذلك رابع أهدافه في الدوري هذا الموسم وساهم في 10 أهداف مع الأهلي.

وقبل غزل المحلة كان معلول قد سجل هذا الموسم في شباك كل من أسوان وسيراميكا كليوباترا والمقاولون العرب.

ولأول مرة هذا الموسم يسجل معلول ويصنع في مباراة واحدة خلال مواجهات الدوري.

وشارك الدولي التونسي مع الأهلي في 15 مباراة بالدوري هذا الموسم من أصل 19 لقاء خاضهم الفريق هذا الموسم.