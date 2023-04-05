لايبزيج يطيح بـ دورتموند من كأس ألمانيا بثنائية فيرنر وأوربان

أطاج لايبزج بفريق دورتموند من ربع نهائي كأس ألمانيا بعد الفوز بهدفين دون مقابل في المباراة التي أقيمت على ملعب ريد بُل أرينا معقل فريق لايبزج.

تيمو فيرنر النادي : لايبزج لايبزج

وسجل تيمو فيرنر هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 22 بعد استغلال تمريرة عرضية أرضية وحولها داخل شباك دورتموند.

وحسم ويلي أوربان اللقاء بهدف قاتل في الدقيقة 98 ليقتل أحلام دورتموند في معادلة النتيجة.

وكان لايبزج قد وصل إلى نهائي كأس ألمانيا ثلاث مرات في آخر أربع نسخ أقيمت.

وحقق لايبزج لقب البطولة مرة واحدة وكان ذلك في النسخة الماضية من كأس ألمانيا.

ولحق دورتموند بفريق بايرن ميونيخ خارج كأس ألمانيا، ليفشل أي منهما في الفوز باللقب للموسم الثاني على التوالي.

وكان بايرن ميونيخ قد خسر أمس الثلاثاء أمام فرايبورج بهدفين مقابل هدف واحد.

وبذلك تأهلت فرق لايبزج وإنيتراخت فرانكفورت وفرايبورج وشتوتجارت إلى نصف نهائي كأس ألمانيا.

وتقام قرعة نصف النهائي يوم الأحد 9 أبريل الجاري لتحديد الفرق المتنافسة.

وتُلعب مباريات نصف نهائي كأس ألمانيا يومي 2 و3 مايو المقبل.

بينما المباراة النهائية ستقام يوم 3 يونيو المقبل على ملعب أولمبياستاديون في برلين.

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