كما فعل الدور الأول أمام غزل المحلة.. معلول يصنع هدفه الخامس في الدوري

صنع علي معلول ظهير أيسر الأهلي هدف تقدم فريقه أمام غزل المحلة.

ويلعب الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 23 من الدوري المصري، في المباراة التي تقام في استاد القاهرة.

وفي الدقيقة 42 حصل الأهلي على ركلة حرة مباشرة من خارج منطقة الجزاء.

وتقدم الدولي التونسي لتنفيذ المخالفة وأرسل عرضية قابلها مصطفى العش بتسديدة بالخطأ في مرماه مسجلا هدف الأهلي الأول.

ويعد هذا الهدف هو الخامس الذي يصنعه علي معلول في الدوري هذا الموسم مع الأهلي.

وفي لقاء الدور الأول أمام غزل المحلة صنع أيضا علي معلول هدفا للأهلي سجله بيرسي تاو.

كذلك صنع أمام الاتحاد السكندري هدف ياسر إبراهيم، وأمام فاركو هدف أحمد عبد القادر، وأمام الزمالك هدف محمد شريف.