مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المحلة.. جوووووووول الأول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 23 من الدوري المصري.

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ق 42: جووووووووووووول

ق 39: تسديدة قوية من مروان عطية تمر جوار القائم

ق 20: تسديدة قوية من السولية

ق 3: فرصة خطيرة أولى من كهربا

ق 2: ضغط أحمر مبكر

انطلاق المباراة