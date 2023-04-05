مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المحلة.. جوووووووول الأول

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - خالد عبد الفتاح

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 23 من الدوري المصري.

تابع تفاصيل المباراة من هنا

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ق 42: جووووووووووووول

ق 39: تسديدة قوية من مروان عطية تمر جوار القائم

ق 20: تسديدة قوية من السولية

ق 3: فرصة خطيرة أولى من كهربا

ق 2: ضغط أحمر مبكر

انطلاق المباراة

الأهلي الدوري المصري غزل المحلة
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