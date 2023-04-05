انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) المحلة.. الأحمر يفوز بثلاثية

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

الأهلي - غزل المحلة - هدف علي معلول

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 23 من الدوري المصري.

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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد

ق 90: محمد شريف يسجل الهدف الثالث للأهلي

ق 87: بيرسي تاو يهدر من جديد أمام حارس المحلة

ق 85: خروج خالد عبد الفتاح ونزول محمد هاني

ق 84: مصطفى العش يهدر الأول

ق 83: تاو يهدر الثالث

ق 80: نزول كريستو بدلا من عبد القادر

ق 73: نزول بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد قندوسي وخروج السولية والشحات وكهربا

ق 70: هجمات متتالية من الأهلي

ق 58: جووووول معلول والثاني

ق 57: ركلة جزااااااء

ق 50: تسديدة قوية من السولية في الشباك الخارجية

ق 46: كريم مصطفى يهدر التعادل

انطلاق الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي

ق 42: جووووووووووووول مصطفى العش بالخطأ في مرماه

ق 39: تسديدة قوية من مروان عطية تمر جوار القائم

ق 20: تسديدة قوية من السولية

ق 3: فرصة خطيرة أولى من كهربا

ق 2: ضغط أحمر مبكر

انطلاق المباراة

الأهلي الدوري المصري غزل المحلة
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