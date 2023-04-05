انتهت الدوري المصري - الأهلي (3)-(0) المحلة.. الأحمر يفوز بثلاثية
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمباراة الأهلي ضد غزل المحلة في الجولة 23 من الدوري المصري.
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نهاية المباراة بفوز الأهلي بثلاثية دون رد
ق 90: محمد شريف يسجل الهدف الثالث للأهلي
ق 87: بيرسي تاو يهدر من جديد أمام حارس المحلة
ق 85: خروج خالد عبد الفتاح ونزول محمد هاني
ق 84: مصطفى العش يهدر الأول
ق 83: تاو يهدر الثالث
ق 80: نزول كريستو بدلا من عبد القادر
ق 73: نزول بيرسي تاو ومحمد شريف وأحمد قندوسي وخروج السولية والشحات وكهربا
ق 70: هجمات متتالية من الأهلي
ق 58: جووووول معلول والثاني
ق 57: ركلة جزااااااء
ق 50: تسديدة قوية من السولية في الشباك الخارجية
ق 46: كريم مصطفى يهدر التعادل
انطلاق الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول بتقدم الأهلي
ق 42: جووووووووووووول مصطفى العش بالخطأ في مرماه
ق 39: تسديدة قوية من مروان عطية تمر جوار القائم
ق 20: تسديدة قوية من السولية
ق 3: فرصة خطيرة أولى من كهربا
ق 2: ضغط أحمر مبكر
انطلاق المباراة