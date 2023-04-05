مباشر كأس الملك – برشلونة (0) (3) ريال مدريد.. الثاااااااااااااااااالث

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:31

كتب : FilGoal

كريم بنزيمة لحظة تسجيل هدف ريال مدريد ضد برشلونة

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وريال مدريد التي تقام في ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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ق 58: الثاااااااااااالث.. بنزيمة يسجل من ركلة جزاء

ق 50: جوووووووووووول الثاااااااااااااااني.. بنزيمة يسجل الثاني من صناعة مودريتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جوووووووووووول أووووووووووووول.. فيني يسجل لريال مدريد والنتيجة الآن تعادل في مجموع المباراتين.

ق 32: كرة طولية من كروس وتسديدة من لمسة واحدة من بنزيمة لكن سهلة في يد الحارس

ق 12: عرضية من رودريجو من الجهة اليمنى لكن أراوخو يتدخل في الوقت المناسب أمام المرمى ضد فينيسيوس

ق 10: بطاقة صفراء لسيرجي روبرتو بعد عرقلة مودريتش في منتصف الملعب

ق 5: ضغط كتالوني مبكر على مرمى ريال مدريد

بداية اللقاء

برشلونة ريال مدريد كأس الملك
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