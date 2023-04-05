مباشر كأس الملك – برشلونة (0) (3) ريال مدريد.. الثاااااااااااااااااالث

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وريال مدريد التي تقام في ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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ق 58: الثاااااااااااالث.. بنزيمة يسجل من ركلة جزاء

ق 50: جوووووووووووول الثاااااااااااااااني.. بنزيمة يسجل الثاني من صناعة مودريتش

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: جوووووووووووول أووووووووووووول.. فيني يسجل لريال مدريد والنتيجة الآن تعادل في مجموع المباراتين.

ق 32: كرة طولية من كروس وتسديدة من لمسة واحدة من بنزيمة لكن سهلة في يد الحارس

ق 12: عرضية من رودريجو من الجهة اليمنى لكن أراوخو يتدخل في الوقت المناسب أمام المرمى ضد فينيسيوس

ق 10: بطاقة صفراء لسيرجي روبرتو بعد عرقلة مودريتش في منتصف الملعب

ق 5: ضغط كتالوني مبكر على مرمى ريال مدريد

بداية اللقاء