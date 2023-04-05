مباشر كأس الملك – برشلونة ضد ريال مدريد

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وريال مدريد التي تقام في ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

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