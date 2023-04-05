انتهت كأس الملك – برشلونة (0) (4) ريال مدريد.. اكتساح في رمضان
الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:31
كتب : FilGoal
يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة فريقي برشلونة وريال مدريد التي تقام في ملعب كامب نو في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.
لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة اضغط هنا
--
انتهت
ق 81: الرااااااابع.. بنزيمة يسجل من جديد وهاتريك آخر في رمضان
ق 58: الثاااااااااااالث.. بنزيمة يسجل من ركلة جزاء
ق 50: جوووووووووووول الثاااااااااااااااني.. بنزيمة يسجل الثاني من صناعة مودريتش
بداية الشوط الثاني
نهاية الشوط الأول
ق 45+1: جوووووووووووول أووووووووووووول.. فيني يسجل لريال مدريد والنتيجة الآن تعادل في مجموع المباراتين.
ق 32: كرة طولية من كروس وتسديدة من لمسة واحدة من بنزيمة لكن سهلة في يد الحارس
ق 12: عرضية من رودريجو من الجهة اليمنى لكن أراوخو يتدخل في الوقت المناسب أمام المرمى ضد فينيسيوس
ق 10: بطاقة صفراء لسيرجي روبرتو بعد عرقلة مودريتش في منتصف الملعب
ق 5: ضغط كتالوني مبكر على مرمى ريال مدريد
بداية اللقاء