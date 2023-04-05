التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون في نصف نهائي كأس فرنسا

يقود مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر هجوم فريقه نانت في مواجهة أولمبيك ليون.

مصطفى محمد النادي : نانت نانت

ويلعب نانت ضد ليون في نصف نهائي كأس فرنسا.

ويحمل نانت لقب كأس فرنسا من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي بعد الفوز على نيس.

وشارك مصطفى محمد في 42 مباراة مع فريقه نانت خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات.

وسجل حتى الآن 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة وهو هداف فريقه.

وانضم مصطفى محمد لصفوف نانت بداية الموسم الجاري قادما من جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.