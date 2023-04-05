التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون في نصف نهائي كأس فرنسا

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:23

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - نانت

يقود مصطفى محمد مهاجم منتخب مصر هجوم فريقه نانت في مواجهة أولمبيك ليون.

مصطفى محمد

النادي : نانت

نانت

ويلعب نانت ضد ليون في نصف نهائي كأس فرنسا.

ويحمل نانت لقب كأس فرنسا من الموسم الماضي بعدما فاز في النهائي بعد الفوز على نيس.

أخبار متعلقة:
كاف يدعم ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 ليفاندوفسكي: كنت سأبقى في بايرن بدافع الالتزام.. وكلوب منع انتقالي إلى مانشستر بعدما رفض كسر صيامه.. مدرب نانت يستبعد لاعبه الجزائري حتى نهاية رمضان

وشارك مصطفى محمد في 42 مباراة مع فريقه نانت خلال الموسم الجاري بمختلف البطولات.

وسجل حتى الآن 9 أهداف وقدم 5 تمريرات حاسمة وهو هداف فريقه.

وانضم مصطفى محمد لصفوف نانت بداية الموسم الجاري قادما من جالاتا سراي التركي على سبيل الإعارة.

مصطفى محمد نانت كأس فرنسا
نرشح لكم
تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي حجازي: اتحاد جدة تعلم من درس الموسم الماضي جمال علام: صلاح تحدث معنا بعد شكوى اللاعبين.. وهذه كواليس تكريمه دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك سجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام ضمك بمشاركة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يفوز على ضمك ويحافظ على صدارة الدوري السعودي انتهت الدوري السعودي- الاتحاد (3)-(0) ضمك.. النصر (5)-(0) العدالة.. الصراع مستمر حجازي وطارق حامد يقودان تشكيل اتحاد جدة أمام ضمك
أخر الأخبار
مباشر الدوري المصري - الأهلي ضد غزل المحلة 20 دقيقة | الكرة المصرية
مباشر كأس الملك – برشلونة ضد ريال مدريد 20 دقيقة | الكرة الأوروبية
مباشر الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد ضد برينتفورد 26 دقيقة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون في نصف نهائي كأس فرنسا 28 دقيقة | المحترفون
تشكيل بيراميدز - أسامة جلال وكريم حافظ أساسيان أمام المقاولون.. والسعيد على الدكة 35 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل غزل المحلة - الشيخ والنادري أساسيان أمام الأهلي.. وأوروك على دكة البدلاء 44 دقيقة | الدوري المصري
تشكيل مانشستر - راشفورد مهاجم.. واستمرار ثنائية مكتومناي وسابيتزر أمام برينتفورد 50 دقيقة | الدوري الإنجليزي
تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام غزل المحلة.. وتاو وديانج على دكة البدلاء 59 دقيقة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز