تشكيل غزل المحلة - الشيخ والنادري أساسيان أمام الأهلي.. وأوروك على دكة البدلاء

دفع عبد الباقي جمال المدير الفني لفريق غزل المحلة بالثنائي أحمد الشيخ وأحمد النادري أساسيان أمام الأهلي.

ويحل غزل المحلة ضيفا على الأهلي ضمن منافسات الجولة 23 من مسابقة الدوري.

وجاء تشكيل غزل المحلة كالتالي

الحارس: أحمد ميهوب.

الدفاع: مصطفى العش – محمد بازوكا – معاذ الحناوي.

الوسط: محمد جابر - كريم مصطفى – إبراهيم عايش – إيهاب سمير.

الهجوم: أحمد الشيخ – أحمد النادري – تشارلز باسي.

دكة البدلاء: عمرو شعبان - أحمد رضا - السيد الشبراوي - إبراهيم كونيه - طارق سامي - حازم مرسي - عبد الرحمن عاطف - جابرييل أوروك - مصطفى أسامة.

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن فيوتشر الذي لعب 3 مباريات أكثر (21 مباراة).

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 30 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 9:15 مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ولم يحقق غزل المحلة الفوز على الأهلي أو التعادل معه منذ 3 مايو 2021، في الدور الثاني للموسم قبل الماضي، حيث فاز بهدف وحيد سجله أشرف السيد.

منذ تلك المباراة التقى الفريقان 3 مرات في الدوري المصري، وفاز الأهلي بنتائج 3-2 و2-1 و2-0 على التوالي والترتيب.

آخر تعادل بين الفريقين في الدوري يرجع إلى 18 فبراير 2016 بنتيجة 1-1.