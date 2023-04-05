كاف يدعم ملف المغرب لاستضافة كأس العالم 2030

صادق المكتب التنفيذي للاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" بالإجماع على دعم المغرب لاستضافة كأس العالم 2030 في ملف مشترك مع إسبانيا والبرتغال.

وأعلن المغرب يوم 14 مارس الماضي تقدمه بطلب تنظيم كأس العالم 2030 رفقة إسبانيا والبرتغال.

وكشف شكيب بنموسى وزير التربية الوطنية والتعليم والرياضة نية بلاده التقدم رسميا بطلب استضافة المونديال 2030.

جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها خلال حفل تكريم الملك المغربي محمد السادس من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" وحضر الحفل نيابة عنه.

وبذلك دخل المغرب ملف تنظيم المونديال بدلا من أوكرانيا التي كان من المفترض أن تتواجد رفقة إسبانيا والبرتغال في تنظيم البطولة.

وسبق للمغرب التقدم بطلب استضافة المونديال خمس مرات من قبل أعوام 1994 و1998 و2006 و2010 و2026.

ومن المقرر الإعلان عن الملف الفائز بحق تنظيم المونديال في اجتماع كونجرس فيفا في عام 2024.

وذكرت شبكة "ذا أثليتك" الأمريكية في وقت سابق في تقرير لها أنه ظل الحرب الروسية الأوكرانية الجارية حاليا فهناك أمل ضئيل أن تستطيع البلاد الاستعداد بالشكل الأمثل لاستضافة المونديال عقب سبع سنوات.

في الوقت ذاته فإن رئيس الاتحاد الأوكراني لكرة القدم أندري بافيلكو تم القبض عليه في شهر نوفمبر الماضي بتهم الاحتيال وغسيل الأموال، وهي التهم التي نفاها.

وأشار التقرير إلى أن التقارب الجغرافي بين المغرب وإسبانيا الذي يبلغ ثمانية أميال فقط في أقرب نقطة بين البلدين سوف يساعد ذلك الملف على الحصول على أصوات.

في المقابل فإن أقرب مسافة بين أوكرانيا وإسبانيا هي 1000 ميل، والمسافة بين الدولة الواقعة في شرق أوروبا والبرتغال أكبر من ذلك.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" أعلن رسميا عن تغيير نظام كأس العالم بداية من نسخة عام 2026 بجعله يقام بمشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

وأوضح بيان فيفا الرسمي أن نظام كأس العالم سيقام كالتالي:

مشاركة 48 منتخبا بدلا من 32.

يتم تقسيم الـ48 فريقا على 12 مجموعة تضم كل منهم 4 فرق.

يتأهل أصحاب الصدارة والمركز الثاني بالإضافة لأفضل 8 من أصحاب المركز الثالث لدور الـ32.

وأكد فيفا أن ذلك النظام أفضل من إقامة البطولة بـ16 مجموعة تضم كل منها 3 منتخبات لضمان عدم حدوث تواطؤ، مع ضمان لعب كل منتخب 3 مباريات على الأقل مع توفير وقت راحة متوازن بين الفرق المتنافسة.

كما حدد فيفا موعد نهائي النسخة التي ستقام في أمريكا وكندا والمكسيك حيث تقام المباراة يوم الأحد الموافق الـ19 من شهر يوليو 2026.