مباشر قرعة أبطال إفريقيا - طريقة سحب القرعة والقناة الناقلة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا لموسم 2022-2023.

ويمثل الأهلي مصر في البطولة وهو النادي الأكثر فوزا باللقب طوال تاريخ المسابقة بعشر مرات.

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تبدأ القرعة في الثامنة والنصف مساء.

ويقام ذهاب ربع النهائي في يومي 21 و22 أبريل، على أن يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل.

أما الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.

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تذاع القرعة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 وقناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر يوتيوب

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طريقة سحب القرعة

-متصدرو المجموعات سيخوضوا مباريات العودة في ربع النهائي على أرضهم

-في نصف النهائي، سيتم إقامة القرعة بمشاركة 4 مباريات للدور قبل النهائي، كل مواجهة في كرة ويتحدد طرفي نصف النهائي بعد سحب أول كرتين (نصف النهائي الأول) ثم ثاني كرتين (نصف النهائي الثاني).

-وسيلعب النادي الذي سيتواجد في الكرة الأولى مباراة الذهاب على أرضه، ويخوض النادي الذي سيتواجد في الكرة الثانية مباراة الإياب على أرضه.

-في المباراة النهائية، سيلعب الفائز من نصف النهائي الأول مباراة الذهاب على أرضه، وسيخوض النادي الفائز من نصف النهائي الثاني مباراة الإياب على أرضه.

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المتأهلون إلى ربع النهائي:

الوداد المغربي

شبيبة القبائل الجزائري

ماميلودي صنداونز الجنوب إفريقي

الأهلي

الرجاء المغربي

سيمبا التنزاني

الترجي التونسي

شباب بلوزداد الجزائري

الخصوم المحتملون لكل فريق:

الوداد × (الأهلي - سيمبا - شباب بلوزداد)

شبيبة القبائل × (ماميلودي صنداونز - الرجاء - الترجي)

ماميلودي صنداونز × (شبيبة القبائل - سيمبا - شباب بلوزداد)

الأهلي × (الوداد - الرجاء - الترجي)

الرجاء × (شبيبة القبائل - الأهلي - شباب بلوزداد)

سيمبا × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الترجي)

الترجي × (شبيبة القبائل - الأهلي - سيمبا)

شباب بلوزداد × (الوداد - ماميلودي صنداونز - الرجاء)