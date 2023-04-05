انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة

يقدم لكم FilGoal.com بث مباشر لقرعة ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا والكونفدرالية لموسم 2022-2023.

ويمثل الأهلي مصر في دوري الأبطال وهو النادي الأكثر فوزا باللقب طوال تاريخ المسابقة بعشر مرات، بينما يمثل بيراميدز مصر في الكونفدرالية.

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قرعة دوري أبطال إفريقيا:

ربع النهائي:

سيمبا التنزاني× الوداد المغربي (المباراة رقم 1)

الأهلي المصري × الرجاء المغربي (المباراة رقم 2)

شباب بلوزداد الجزائري × صنداونز الجنوب إفريقي (المباراة رقم 3)

شبيبة القبائل الجزائري × الترجي التونسي (المباراة رقم 4)

ويقام ذهاب ربع النهائي في الأبطال في يومي 21 و22 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة أولا، بينما يُلعب الإياب في يومي 28 و29 أبريل على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

نصف النهائي:

المباراة 4 "شبيبة القبائل × الترجي" X المباراة 2 "الأهلي × الرجاء"

المباراة رقم 1"سيمبا × الوداد" X المباراة 3 "شباب بلوزداد × صنداونز"

الدور نصف النهائي فيبدأ في يومي 12 و13 مايو ذهابا، ثم يُقام الإياب في يومي 19 و20 مايو.

وبذلك حال تأهل الأهلي سيلعب مباراة إياب نصف النهائي ضد الفائز من شبيبة القبائل والترجي على ملعبه باستاد القاهرة.

النهائي:

نصف النهائي الأول × نصف النهائي الثاني

ويُلعب ذهاب الدور النهائي في 2 يونيو 2023، وإيابه في 9 يونيو.

وحال تأهل الأهلي إلى المباراة النهائية سيلعب الذهاب على ملعبه باستاد القاهرة بينما الإياب خارج ملعبه.

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قرعة الكونفدرالية:

ربع النهائي:

بيراميدز × مارومو جالانتس الجنوبي إفريقي (مباراة رقم 1)

اتحاد المنستير التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري (مباراة رقم 2)

اتحاد العاصمة الجزائري × الجيش الملكي المغربي (المباراة رقم 3)

ريفرز يونايتد النيجيري × يانج أفريكانز التنزاني (المباراة رقم 4)

ويقام ذهاب ربع النهائي في 23 أبريل، على أن يُلعب الإياب في 30 أبريل، تلعب الفرق المذكورة أولا على ملعبها في مباراة الذهاب، بينما الإياب على ملاعب الفرق المذكورة ثانيا.

نصف النهائي:

الفائز من مباراة 4 "ريفرز يونايتد النيجيري × يانج أفريكانز التنزاني" × الفائز من مباراة 1 "بيراميدز × مارومو جالانتس الجنوبي إفريقي"

الفائز من مباراة 2 "اتحاد المنستير التونسي × أسيك ميموزا الإيفواري " × الفائز من مباراة 3 "اتحاد العاصمة الجزائري × الجيش الملكي المغربي"

ويقام ذهاب نصف النهائي يوم 14 مايو، بينما الإياب يوم 21 من الشهر نفسه.

النهائي

الفائز من نصف النهائي الأول × الفائز من نصف النهائي الثاني

يقام الذهاب يوم 4 يونيو المقبل، بينما الإياب يوم 11 من الشهر نفسه.

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تذاع القرعة عبر قناة أون تايم سبورتس 2 وقناة بي إن سبورتس الإخبارية وقناة الاتحاد الإفريقي "كاف" عبر يوتيوب

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طريقة سحب القرعة

- متصدرو المجموعات سيخوضوا مباريات العودة في ربع النهائي على أرضهم

-في نصف النهائي، سيتم إقامة القرعة بمشاركة 4 مباريات للدور قبل النهائي، كل مواجهة في كرة ويتحدد طرفي نصف النهائي بعد سحب أول كرتين (نصف النهائي الأول) ثم ثاني كرتين (نصف النهائي الثاني).

-وسيلعب النادي الذي سيتواجد في الكرة الأولى مباراة الذهاب على أرضه، ويخوض النادي الذي سيتواجد في الكرة الثانية مباراة الإياب على أرضه.

-في المباراة النهائية، سيلعب الفائز من نصف النهائي الأول مباراة الذهاب على أرضه، وسيخوض النادي الفائز من نصف النهائي الثاني مباراة الإياب على أرضه.