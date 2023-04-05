تشكيل بيراميدز - أسامة جلال وكريم حافظ أساسيان أمام المقاولون.. والسعيد على الدكة

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ويغيب رمضان صبحي عن بيراميدز بسبب الإجهاد، بجانب تواجد مهاجم وحيد وهو دودو الجباس في ظل غياب فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

وتواجد الثنائي أسامة جلال وكريم حافظ أساسيا في التشكيل الأساسي على حساب أحمد سامي ومحمد حمدي

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي

الهجوم: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى قتحي

دكة البدلاء: أحمد دعدور - احمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي - محمد حمدي - محمود عبد العاطي - عبد الله السعيد - محمود صابر - دودو الجباس

دكة البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود صابر - إسلام عيسى - دودو الجباس

ويتواجد بيراميدز في المركز الثالث للدوري برصيد 39 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 33 نقطة.