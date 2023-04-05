تشكيل بيراميدز - أسامة جلال وكريم حافظ أساسيان أمام المقاولون.. والسعيد على الدكة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 20:16

كتب : FilGoal

بيراميدز

أعلن البرتغالي جيمي باتشيكو تشكيل بيراميدز لمواجهة المقاولون العرب ضمن مباريات الجولة 23 من الدوري المصري.

ويغيب رمضان صبحي عن بيراميدز بسبب الإجهاد، بجانب تواجد مهاجم وحيد وهو دودو الجباس في ظل غياب فخري لاكاي وفخر الدين بن يوسف.

وتواجد الثنائي أسامة جلال وكريم حافظ أساسيا في التشكيل الأساسي على حساب أحمد سامي ومحمد حمدي

أخبار متعلقة:
ليفاندوفسكي: كنت سأبقى في بايرن بدافع الالتزام.. وكلوب منع انتقالي إلى مانشستر تشكيل ريال مدريد - بعد 3 مباريات.. أنشيلوتي يغير ثوابته أمام برشلونة مدرب خاص للتهديف.. كيف توهج واتكينس مع أستون فيلا بعد كأس العالم الاتحاد يمدد تعاقد مابولولو

وجاء تشكيل بيراميدز كالتالي:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي

الدفاع: محمد الشيبي - أسامة جلال - علي جبر - كريم حافظ

الوسط: بلاتي توريه - هشام محمد - وليد الكرتي

الهجوم: إسلام عيسى - إبراهيم عادل - مصطفى قتحي

دكة البدلاء: أحمد دعدور - احمد سامي - أحمد توفيق - أحمد فتحي - محمد حمدي - محمود عبد العاطي - عبد الله السعيد - محمود صابر - دودو الجباس

دكة البدلاء: أحمد دعدور - أحمد فتحي - كريم حافظ - بلاتي توريه - هشام محمد - محمود صابر - إسلام عيسى - دودو الجباس

ويتواجد بيراميدز في المركز الثالث للدوري برصيد 39 نقطة.

على الجانب الآخر، يحتل المقاولون العرب المركز السادس برصيد 33 نقطة.

المقاولون العرب الدوري المصري بيراميدز
نرشح لكم
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المحلة.. جوووووووول الأول تشكيل غزل المحلة - الشيخ والنادري أساسيان أمام الأهلي.. وأوروك على دكة البدلاء تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام غزل المحلة.. وتاو وديانج على دكة البدلاء الاتحاد يمدد تعاقد مابولولو خبر في الجول – الزمالك يعقد اجتماعا لمناقشة خسارة المصري.. وملف هيرليتش رئيس اتحاد الكرة يكشف تفاصيل وآخر مستجدات أزمة تقنية الفيديو إبراهيم حسن: جريندو لاعب مكافح.. وكنا واثقين من تحقيق الفوز لأننا تعرضنا للظلم في الجول يكشف أسماء المسبتعدين من مواجهة الأهلي وغزل المحلة
أخر الأخبار
أبطال إفريقيا - الأهلي يصطدم بـ الرجاء في ربع النهائي.. والطريق إلى اللقب 2 دقيقة | الكرة المصرية
الكونفدرالية - قرعة متوازنة لـ بيراميدز.. والطريق إلى النهائي 51 دقيقة | الكرة الإفريقية
رومانو: لامبارد منفتح على العودة لتدريب تشيلسي مؤقتا ساعة | الدوري الإنجليزي
مباشر الدوري المصري - الأهلي (1)-(0) المحلة.. جوووووووول الأول ساعة | الكرة المصرية
استراحة كأس الملك – برشلونة (0) (1) ريال مدريد.. نهاية الشوط الأول ساعة | الكرة الأوروبية
استراحة الدوري الإنجليزي – مانشستر يونايتد (1) - (0) برينتفورد.. تقدم أصحاب الأرض ساعة | الدوري الإنجليزي
التشكيل - مصطفى محمد يقود هجوم نانت أمام ليون في نصف نهائي كأس فرنسا ساعة | المحترفون
تشكيل بيراميدز - أسامة جلال وكريم حافظ أساسيان أمام المقاولون.. والسعيد على الدكة ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت إفريقيا - تفاصيل قرعة مسابقتي دوري الأبطال والكونفدرالية كاملة 2 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 3 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 4 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة