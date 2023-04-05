تشكيل برشلونة - رافينيا يجاور ليفاندوفسكي في الهجوم أمام ريال مدريد.. و6 شباب على الدكة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 19:49

كتب : FilGoal

برشلونة - ريال مدريد - الكلاسيكو - هدف سيرجيو روبيرتو

أعلن الإسباني تشافي هيرنانديز تشكيل برشلونة لمواجهة ريال مدريد في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وتقام المباراة على ملعب كامب نو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بهدف دون مقابل سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

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ويغيب عن برشلونة فرينكي دي يونج وعثمان ديمبيلي وبيدري جونزاليس وأندريس كريستنسن بسبب الإصابة.

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

الحارس: مارك أندري تير شتيجن.

الدفاع: جول كوندي - رونالدو أراوخو - ماركوس ألونسو - جوردي ألبا.

الوسط: سيرجيو بوسكيتس - سيرجي روبيرتو - فرانك كيسي

الهجوم: جافي - روبرت ليفاندوفسكي - رافينيا

دكة البدلاء: إنياكي بينا - أرناو تيناس - إريك جارسيا - أليخاندرو بالدي - بابلو توري - مارك كاسادو - أليكس جاريدو - أنسو فاتي - فيران توريس - أنخيل ألاركون - إستانبيس بيدرولا

ولعب برشلونة أربع مباريات أمام ريال مدريد في الموسم الحالي بين الدوري وكأس الملك، وفاز في ثلاث منها وتلقى هزيمة واحدة.

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