تشكيل ريال مدريد - بعد 3 مباريات.. أنشيلوتي يغير ثوابته أمام برشلونة

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 19:06

كتب : FilGoal

ريال مدريد - برشلونة - الكلاسيكو - فينيسيوس

أعلن الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد تشكيل فريقه لمواجهة برشلونة في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

وأجرى أنشيلوتي تغييرا في خط الوسط والهجوم للمرة الأولى بعد 3 مباريات أمام برشلونة لعها بنفس الشكل، فبدأ رودريجو أساسيا في الثلاثي الهجومي وعاد فالفيردي للتواجد ضمن ثلاثي الوسط على حساب كامافينجا الذي سيلعب في مركز الظهير الأيسر.

وفي الوقت ذاته، استمر تواجد الثنائي توني كروس ولوكا مورديتش معا في وسط الملعب، بجانب كريم بنزيمة وفينيسيوس جونيور في الخط الأمامي.

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وتقام المباراة على ملعب كامب نو.

وانتهت مباراة الذهاب بفوز برشلونة بهدف دون مقابل سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.

وتواجد دافيد ألابا في التشكيل الأساسي بعد عودته من الإصابة، بينما بقى أنطونيو روديجر وأوريليان تشواميني على مقاعد البدلاء.

وجاء تشكيل ريال مدريد كالتالي:

حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: داني كارفاخال - إيدر ميليتاو - دافيد ألابا - إدواردو كامافينجا

خط الوسط: فيديريكو فالفيردي - لوكا مودريتش - توني كروس

خط الهجوم: رودريجو - كريم بنزيمة - فينيسيوس جونيور

البدلاء: أندري لونين - لويس لوبيز - خيسوس فاييخو - ناتشو - ألفارو أودرويزولا - داني سيبايوس - أوريليان تشواميني - لوكاس فاسكيز - إدين هازارد - ماركو أسينسيو - ماريانو دياز - أنطونيو روديجر

ولعب ريال مدريد أربع مباريات أمام برشلونة في الموسم الحالي بين الدوري وكأس الملك، فاز في واحدة وتلقى ثلاث هزائم.

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