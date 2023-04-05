تشكيل الأهلي - عبد القادر أساسي أمام غزل المحلة.. وتاو وديانج على دكة البدلاء

أعلن السويسري مارسيل كولر تشكيل الأهلي لمواجهة غزل المحلة ضمن منافسات الجولة الـ 23 من الدوري المصري الممتاز.

ويغيب عن الأهلي محمد الشناوي وطاهر محمد طاهر بسبب الإصابة وشادي حسين وبرونو سافيو وأيمن أشرف ورأفت خليل وأحمد نبيل كوكا ومحمد أشرف ومحمد فخري لأسباب فنية حسبما علم FilGoal.com

وجاء تشكيل الأهلي كالتالي:

وجاء تشكيل الأهلي كالآتي:

حارس المرمى: علي لطفي

الدفاع: خالد عبد الفتاح - رامي ربيعة - محمد عبد المنعم - علي معلول

الوسط: حمدي فتحي - مروان عطية - عمرو السولية

أمامهم: حسين الشحات - أحمد عبد القادر

الهجوم: حسين الشحات - محمود كهربا - أحمد عبد القادر

دكة البدلاء: مصطفى شوبير - ياسر إبراهيم - محمد شريف - أليو ديانج - محمد كريستو - محمد أفشة - بيرسي تاو - أحمد قندوسي - محمد هاني

ويحتل الأهلي صدارة ترتيب الدوري برصيد 44 نقطة من 18 مباراة، بفارق نقطتين عن فيوتشر الذي لعب 3 مباريات أكثر (21 مباراة).

فيما يحتل غزل المحلة المركز السابع برصيد 30 نقطة من 22 مباراة.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق صافرة بداية المباراة في الساعة 9:15 مساء.

وتُلعب المباراة على استاد القاهرة.

ويُذاع اللقاء عبر قناة أون تايم سبورتس 1.

ويعلق على المباراة أيمن الكاشف.

ولم يحقق غزل المحلة الفوز على الأهلي أو التعادل معه منذ 3 مايو 2021، في الدور الثاني للموسم قبل الماضي، حيث فاز بهدف وحيد سجله أشرف السيد.

منذ تلك المباراة التقى الفريقان 3 مرات في الدوري المصري، وفاز الأهلي بنتائج 3-2 و2-1 و2-0 على التوالي والترتيب.

آخر تعادل بين الفريقين في الدوري يرجع إلى 18 فبراير 2016 بنتيجة 1-1.