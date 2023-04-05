ليفاندوفسكي: كنت سأبقى في بايرن بدافع الالتزام.. وكلوب منع انتقالي إلى مانشستر

شدد البولندي روبرت ليفاندوفسكي مهاجم برشلونة أنه كان سيبقى في بايرن ميونيخ لو رفضوا رحيله فقط بدافع الالتزام، مشيرا إلى أن يورجن كلوب مدربه السابق في بوروسيا دورتموند منع انتقاله إلى مانشستر يونايتد.

وقال ليفاندوفسكي في تصريحات لصحيفة بيلد الرياضية: "لو لم يوافق بايرن ميونيخ على رحيلي الصيف الماضي كنت سأستمر بدافع الالتزام بعقدي وليس بسبب المرح والرغبة في التواجد".

وانتقل ليفاندوفسكي إلى صفوف برشلونة الإسباني في النهاية الصيف الماضي مقابل 45 مليون يورو.

وأضاف "أفضل أوقاتي في بايرن كان عندما هانسي فليك مدربا، عشت أفضل أوقاتي وفزنا بكل شيء، وتمكنت من تحقيق حلمي بالفوز بدوري الأبطال. لقد كان وقتا رائعا".

وتابع "كان كل شيء معه رائعا، أظهرنا أداء رائعا وفزنا بالألقاب وغادر أيضا في النهاية. من وجهة نظري، كان الأمر غريبا بعض الشيء ويصعب فهمه ولكن هذا هو أسلوب العمل، فأنا مجرد جزء منه".

وواصل "يورجن كلوب كان بمثابة الأب بالنسبة لي، أتذكر عندما خسرنا مباراة في دوري الأبطال أمام مارسيليا شعرت بشخصيته الأبوية وهو يقف أمامي".

وأتم "لقد منعني من الذهاب إلى مانشستر يونايتد، تحدثت معه ومع هانز يواكيم عندما كنت بعمر 22 عاما خلال أحد المعسكرات التدريبية وكنت أرغب في الذهاب إلى هناك ولكنهم قالوا لي لا مفر، نحن بحاجتك ويجب أن تبقى".

وسجل ليفاندوفسكي 27 هدفا وصنع سبعة آخرين في 34 مباراة مع برشلونة هذا الموسم في جميع المسابقات.

ويستعد برشلونة لمواجهة ريال مدريد اليوم الأربعاء في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا على ملعب كامب نو، بعد أن انتصر ذهابا بهدف سجله إيدير ميليتاو بالخطأ في مرماه.