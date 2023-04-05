الاتحاد يمدد تعاقد مابولولو

نجح مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى برئاسة محمد مصيلحى في تمديد تعاقد مهاجم الفريق الأول لكرة القدم الأنجولي أجوستينيو مابولولو.

ووافق مابولولو على تمديد تعاقده لثلاثة مواسم قادمة مع نادى الاتحاد السكندرى عقب الجلسة التي عقدت معه بحضور محمد مصيلحى رئيس النادى وتم الاتفاق على كافة تفاصيل تعديل وتمديد التعاقد.

ويحرص مجلس إدارة النادى على تمديد و تجديد التعاقد مع العناصر الأساسية و نجوم الفريق بناء علي رغبة الجهاز الفني بقيادة المدير الفني الصربي زوران لتوفير أكبر قدر من الاستقرار الفنى خلال المرحلة المقبلة .

وانتقل ابن الـ30 عاما إلى الاتحاد السكندري في سبتمبر 2021 ليسجل 23 هدفا في 45 مباراة.

وسجل مابولولو تسعة أهداف وصنع هدفا واحدا في 20 مباراة بالدوري هذا الموسم ليتواجد في المركز الثاني لهدافي الدوري المصري بفارق هدف واحد عن أحمد الشيخ.

ويتواجد الاتحاد السكندري في المركز الرابع للدوري برصيد 36 نقطة بعد 21 مباراة.