بعدما رفض كسر صيامه.. مدرب نانت يستبعد لاعبه الجزائري حتى نهاية رمضان

استبعد أنطوان كومبواري مدرب نانت لاعبه الجزائري جوان حجام من قائمة الفريق حتى نهاية شهر رمضان بسبب إصراره على الصيام في أيام المباريات، وأوضح أسباب ذلك.

كومبواري قام باستبعاد حجام من مواجهة ليون في نصف نهائي كأس فرنسا يوم الأربعاء بسبب رفضه الإفطار في يوم المباراة. وهي المباراة الثانية على التوالي بعد مواجهة ريمس في الدوري يوم الأحد.

وقال كومبوراي في مؤتمر صحفي: "إصرار جوان حجام على الصيام أيام المباريات؟ بمجرد أن ينتهي شهر رمضان سيعود إلى قائمة المباريات مرة أخرى".

وأضاف "هذه ليست عقوبة. أنا مدرب وأضع القواعد. يجب على الجميع الالتزام بالقواعد التي وضعتها. أولئك الذين لا يحترمون ذلك لا يمكن اختيارهم للمشاركة في المباريات".

وأكمل "لست أنا من يحرمه من اللعب، بل هو الذي لا يرغب في ذلك بسبب قناعاته الدينية، لكنني أحترم قراره".

وشدد "الدليل على أنها ليست عقوبة أن الذين يصومون رمضان خلال أيام التدريبات فقط يشاركون في المباريات".

وأوضح "في بعض الأوقات نحاول كجهاز فني تعديل مواعيد التدريبات في رمضان لتناسب اللاعبين المسلمين، عندما نتدرب مرتين في اليوم، فإنهم لا يتدربون أحد التدريبات، لأننا نحميهم ونساعدهم".

وأردف "لكن في أيام المباريات، قراري هو أن يأكل الفريق كله سويا، لأنه بالإضافة إلى اكتساب القوة للمباراة، فهي أيضا لحظة مشاركة".

وأتم "أنا أحترم رغبة حجام في الصوم، وهو يحترم القواعد التي وضعتها، ويجب على جميع اللاعبين احترام هذه القواعد".

قبل أيام، تحدث أنطوان كومبواري مدرب نانت عن صيام لاعبيه خلال شهر رمضان، مشددا على أنه يمنع الصيام أيام المباريات.

حين قال "هناك مسلمون آخرون في الفريق مثل مصطفى محمد وجان شارل كاستيليتو وموسى سيسوكو يصومون أيام التدريبات ولا يفعلون ذلك يوم المباراة".

واستطرد "هذه هي طريقتي في التعامل مع الصيام منذ بداية مسيرتي التدريبية قبل 20 عاما".

وخسر نانت من ريمس 0-3 يوم الأحد على ملعبه في الجولة الـ 29 من الدوري الفرنسي.

ووفقا لصحيفة ويست الفرنسية فإن جوان حجام قد رفض الإفطار في يوم المباراة مما أدى لاستبعاده من قائمة المباراة.

وأشارت الصحيفة إلى أن باقي اللاعبين المسلمين في الفريق قد وافقوا على الإفطار في أيام المباريات.

صاحب الـ 20 عاما هو لاعب جزائري خاض مباراته الأولى الدولية ضد النيجر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

الاتحاد الفرنسي لكرة القدم كان قد أصدر بيانا شدد فيه على رفضه لإيقاف الحكام للمباريات ليتمكن اللاعبين المسلمين من كسر صيامهم في المباريات الليلية.