تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 15:57

كتب : FilGoal

حجازي ورونالدو

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024.

وتنتهي منافسات الموسم الحالي 2022-2023 من دوري روشن السعودي في نهاية شهر مايو المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي في تويتر انطلاق منافسات الموسم المقبل من دوري روشن في يوم 11 أغسطس 2023.

أخبار متعلقة:
نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة نوتنجهام ينفي إقالة ستيف كوبر من تدريب الفريق لوكاكو: تبا للعنصرية.. أتمنى اتخاذ إجراءات قوية لمحاربتها خبر في الجول – الزمالك يعقد اجتماعا لمناقشة خسارة المصري.. وملف هيرليتش

وسبق وأن أصدر الاتحاد السعودي بيانا رسميا في إبريل الماضي أعلن فيه زيادة عدد فرق المسابقة إلى 18 فريقا بدلا من 16 فريق بداية من الموسم بعد المقبل 2023/2024.

وسيفعل الاتحاد السعودي النظام الجديد بـ هبوط فريقين فقط خلال الموسم الجاري 2023/2022 إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، مع صعود أربعة فرق إلى القسم الأول.

كما أعلن الاتحاد السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح لكل فريق بالتعاقد معهم إلى ثمانية أجانب بداية من موسم 2023/2024 أيضا.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب فرق دوري روشن، بعد أن وصول للنقطة 53 بعد مرور 22 جولة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق نادي النصر.

رونالدو طارق حامد حجازي الدوري السعودي
نرشح لكم
بهدف قاتل.. موسيماني يقود أهلي جدة لصدارة دوري الدرجة الأولى السعودي رئيس النصر السعودي يعد طفلا بالتفكير في ضم ميسي حجازي: اتحاد جدة تعلم من درس الموسم الماضي دقة تمريرات.. ماذا قدم طارق حامد أمام ضمك سجل هدفا.. ماذا قدم حجازي أمام ضمك سجل هدفين.. ماذا قدم رونالدو أمام العدالة ثنائية رونالدو.. النصر يقسو على العدالة ويشعل صراع صدارة الدوري السعودي بمشاركة طارق وحجازي.. اتحاد جدة يفوز على ضمك ويحافظ على صدارة الدوري السعودي
أخر الأخبار
الاتحاد يمدد تعاقد مابولولو 20 دقيقة | الدوري المصري
مدرب خاص للتهديف.. كيف توهج واتكينس مع أستون فيلا بعد كأس العالم 31 دقيقة | الدوري الإنجليزي
بعدما رفض كسر صيامه.. مدرب نانت يستبعد لاعبه الجزائري حتى نهاية رمضان 46 دقيقة | الكرة الأوروبية
عودة الوحش.. هالاند يشارك في تدريبات مانشستر سيتي ساعة | الدوري الإنجليزي
تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي ساعة | السعودية
نهائي كأس مصر - موعد مباراة الأهلي مع بيراميدز.. القنوات الناقلة ساعة | الكرة المصرية
لوكاكو: تبا للعنصرية.. أتمنى اتخاذ إجراءات قوية لمحاربتها ساعة | الكرة الأوروبية
نوتنجهام ينفي إقالة ستيف كوبر من تدريب الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 الأهلي يعلن عقوبة مالية كبيرة على أحمد عبد القادر 2 الزمالك يعلن تجميد 4 لاعبين وخصم مستحقات عقب الخسارة من المصري 3 كولر: لم أشاهد من قبل أعداد جمهور الأهلي الكبيرة.. وهذا ما حدث مع عبد القادر بعد المباراة 4 مصدر من كاف يكشف لـ في الجول موقف فيوتشر بعد شكوى بيراميدز