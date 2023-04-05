تحديد موعد انطلاق الموسم المقبل من الدوري السعودي

حدد الاتحاد السعودي لكرة القدم موعد انطلاق منافسات الموسم الجديد من دوري روشن 2023-2024.

وتنتهي منافسات الموسم الحالي 2022-2023 من دوري روشن السعودي في نهاية شهر مايو المقبل.

وأعلن الاتحاد السعودي في تويتر انطلاق منافسات الموسم المقبل من دوري روشن في يوم 11 أغسطس 2023.

وسبق وأن أصدر الاتحاد السعودي بيانا رسميا في إبريل الماضي أعلن فيه زيادة عدد فرق المسابقة إلى 18 فريقا بدلا من 16 فريق بداية من الموسم بعد المقبل 2023/2024.

وسيفعل الاتحاد السعودي النظام الجديد بـ هبوط فريقين فقط خلال الموسم الجاري 2023/2022 إلى دوري يلو للدرجة الأولى السعودي، مع صعود أربعة فرق إلى القسم الأول.

كما أعلن الاتحاد السعودي زيادة عدد اللاعبين الأجانب المسموح لكل فريق بالتعاقد معهم إلى ثمانية أجانب بداية من موسم 2023/2024 أيضا.

ويتصدر الاتحاد جدول ترتيب فرق دوري روشن، بعد أن وصول للنقطة 53 بعد مرور 22 جولة، متفوقا بفارق نقطة واحدة عن النصر صاحب المركز الثاني.

يذكر أن اتحاد جدة يضم بين صفوفه الثنائي الدولي المصري أحمد حجازي وطارق حامد.

فيما يقود البرتغالي كريستيانو رونالدو فريق نادي النصر.