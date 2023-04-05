تقرير: ولفرهامبتون يرغب في التعاقد مع سيبايوس

يرغب نادي ولفرهامبتون الإنجليزي في التعاقد مع داني سيبايوس لاعب ريال مدريد خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة وفقا لموقع "90 MIN" الإنجليزي.

اللاعب ينتهي تعاقده مع ريال مدريد بنهاية الموسم الحالي ولم يصل إلى اتفاق حتى الآن لتمديده لفترة إضافية ويمكنه حاليا التوقيع مع أي فريق بشكل مجاني.

وفقا للموقع الإنجليزي فإن جوليان لوبيتيجي مدرب ولفرهامبتون طلب التعاقد مع اللاعب الذي يعرف خصائصه بشكل جيد.

بعض الأندية الأخرى أيضا ترغب في التعاقد مع اللاعب مثل ريال بيتيس ناديه السابق وأرسنال الذي قضى موسما على سبيل الإعارة في صفوفه ولكن اهتمام الأخير لم يعد متاحا.

أولوية اللاعب صاحب الـ 26 عاما هي البقاء في ريال مدريد على الرغم من وجود منافسة كبيرة في مركز الوسط مع الكثير من اللاعبين ولكن سيبايوس يرى أن لوكا مودريتش وتوني كروس قد يحتاجا إلى لاعب يستبدلهما قريبا.

سيبايوس يلعب في صفوف ريال مدريد منذ الانضمام إلى ريال بيتيس في 2017.

وشارك سيبايوس مع ريال مدريد منذ بداية الموسم في 32 مباراة وخلالهم سجل هدفا وصنع 6 أهداف.

وعاد اللاعب إلى الانضمام لمنتخب إسبانيا خلال معسكر المنتخب الأخير وشارك في مباراتي إسكتلندا والنرويج.