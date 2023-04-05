بهدف قاتل.. موسيماني يقود أهلي جدة لصدارة دوري الدرجة الأولى السعودي

قاد بيتسو موسمياني أهلي جدة لانتزاع صدارة ترتيب دوري يلو (الدرجة الأولى السعودي).

وفاز أهلي جدة على الجبلين بهدفين مقابل هدف ضمن الجولة 27 من المسابقة.

وسجل حسن العلي ورياض بودبوز هدفي الأهلي، فيما أحرز اندرسون بلاتا هدف الجبلين الوحيد.

ورفع الفوز رصيد الأهلي على النقطة 55 في صدارة ترتيب دوري الدرجة الأولى السعودي.

واستغل اهلي جدة تعثر الحزم وتعادله امام الرياض سلبيا ليتوقف رصيده عند 54 نقطة.

ويضم الحزم بين صفوفه يوسف إبراهيم "أوباما" معارا من الزمالك حتى نهاية الموسم الجاري مع وجود بند بأحقية الشراء.

وافتتح حسن العلي اهداف المباراة وسجل الهدف الأول للأهلي عند الدقيقة السابعة.

وأدرك الكولومبي أندرسون بلاتا هدف التعادل لصالح الجبلين في الدقيقة 78.

ونجح الجزائري رياض بودبوز في تسجيل هدف الفوز في الوقت القاتل وتحديدا في الدقيقة السابعة من الوقت بدل الضائع.

وتولى موسمياني تدريب أهلي جدة في سبتمبر الماضي بعدما أنهى مسيرته مع النادي الأهلي.

موسيماني حقق 14 فوزا مع أهلي جدة بعدما

وستتأهل الأندية أصحاب المركز الـ4 الأولى من دوري الدرجة الثانية إلى دوري المحترفين السعودي خلال المسوم المقبل 2022-2023.

تعادل في 5 مباريات وتعرض لخسارتين من أصل 21 مباراة مع الفريق.