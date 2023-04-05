رئيس النصر السعودي يعد طفلا بالتفكير في ضم ميسي

قطع مسلي آل معمر رئيس نادي النصر السعودي وعدا لطفل يشجع ناديه بالتفكير في ضمن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي.

وينتهي تعاقد ميسي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي ويحق له الانتقال لأي فريق بداية من الموسم المقبل بشكل مجاني.

وظهر آل مع معمر مع طفل يدعى يزيد ويشجع نادي النصر طالبه بالجمع بين كريستيانو رونالدو وميسي.

ورد رئيس النصر على الطفل قائلا: "معك رونالدو أفضل لاعب بالعالم، وتريد أن نجلب ميسي. بنفكر بالموضوع".

وكان النصر قد تعاقد مع النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية وحتى صيف 2025.

في المقابل ارتبط ميسي نجم باريس سان جيرمان بالانتقال لصفوف الهلال بداية من الموسم المقبل.

صحيفة "عكاظ" السعودية ذكرت في وقت سابق أن الهلال قدم عرضا رسميا خلال الساعات الماضية لضم ليونيل ميسي في الصيف المقبل.

وأوضحت التقارير أن عرض الهلال تضمن كافة المزايا المقررة للاعب ولبى كافة مطالب النجم الأرجنتيني.

وأشارت التقارير إلى أن الهلال ينتظر الرد النهائي من ميسي بشأن الانتقال لصفوفه بداية من الموسم المقبل.

في المقابل كشف فابريزو رومانو الصحفي الإيطالي المختص بأخبار الانتقالات، عن وصول عرض الهلال للتعاقد مع ميسي إلى 400 مليون يورو سنويا.

إذاعة راديو مونت كارلو الفرنسية أشارت إلى أن ميسي قد قرر الرحيل عن باريس سان جيرمان بنهاية عقده الذي يمتد حتى نهاية الموسم.

أسباب رحيل ميسي تأتي بسبب الأداء الذي يقدمه مؤخرا برفقة النادي وضغطه من أجل الحصول على عقد أفضل ورفضه لتخقيض عقده.

باريس سان جيرمان يرغب في تقليل عقد النجم الأرجنتيني بسبب تجنب التعرض لعقوبات بسبب قوانين اللعب المالي النظيف.

وانضم ميسي لباريس سان جيرمان في بداية الموسم الماضي موقعا على عقد لمدة موسمين مع خيار التجديد لموسم إضافي.

ولعب ميسي مع باريس سان جيرمان في 67 مباراة وخلالهم سجل 29 هدفا صع 32.

وتوج ميسي مع الفريق بلقب الدوري الفرنسي وكأس السوبر الفرنسي.