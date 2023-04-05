إنتر يشجب عنصرية جماهير يوفنتوس ضد لوكاكو

الأربعاء، 05 أبريل 2023 - 13:31

كتب : FilGoal

لوكاكو - إنتر - فيورنتينا

نشر نادي إنتر ميلان بيانا يندد الهتافات العنصرية التي واجهها مهاجمه البلجيكي روميلو لوكاكو في لقاء يوفنتوس.

لوكاكو سجل هدفا خطف لإنتر تعادلا قاتلا أمام يوفنتوس في ذهاب نصف نهائي كأس إيطاليا 2022-2023 على ملعب أليانز سيتديوم.

وتعرض الدولي البلجيكي لهتافات عنصرية خلال تنفيذ ركلة جزاء في الوقت بدل الضائع، وبعدها خرج من اللقاء مطرودا بعد احتفاله واشتباكات بين اللاعبين.

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وجاء البيان على النحو التالي

"نحن إخوة وأخوات في هذا العالم. منذ 1908 كانت هذه قصتنا".

"نريد أن نعيد التأكيد بحزم على أننا نقف متحدين ضد العنصرية وجميع أشكال التمييز. لا يجب أن تكون كرة القدم والرياضة مكانًا للعاطفة فحسب، بل يجب أن تكون أيضًا مكانًا للقيم الواضحة والمشتركة".

وما رأيناه الليلة الماضية في الدقائق الأخيرة من نصف نهائي كأس إيطاليا من جماهير يوفنتوس في تورينو لا مكان له في رياضتنا".

"لهذا السبب نجدد دعمنا وتعاطفنا وتضامننا مع روميلو لوكاكو، تمامًا كما يفعل عالم كرة القدم من كل مكان منذ وقوع الحادث".

"ابق قويا لوكاكو، نحن نقف معك".

احتفالات لوكاكو أسفرت عن مشادة بين لاعبي الفريقين ما جعل الحكم يشهر بطاقة صفراء ثانية في وجه البلجيكي وخروجه مطرودا من أرض الملعب، لتنتهي المباراة بالتعادل.

المشادة استمرت بعد نهاية اللقاء وأشهر الحكم بطاقة حمراء في وجه سمير هاندانوفيتش وكذلك خوان كوادرادو.

وتقدم يوفنتوس بهدف كوادرادو وسجل روميلو لوكاكو هدف التعادل القاتل.

ولأول مرة هذا الموسم تنتهي مباراة دربي إيطاليا بين الفريقين بالتعادل بعدما انتهى يوفنتوس في الدوري ذهابا وإيابا.

وسيلتقي الفريقان مجددا يوم 26 أبريل الجاري على ملعب جوسيبي مياتزا.

يوفنتوس إنتر روميلو لوكاكو
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